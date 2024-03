"Colegios cerrados por calor y ciudades arrasadas por incendios": los niños irrumpen en los informativos para alertar sobre "el clima del futuro"

Un escuadrón de niños y niñas han irrumpido este jueves en los informativos de todo el mundo para alertar sobre cómo podría ser el parte meteorológico en 2050 si no hacemos nada para frenar el avance de la crisis climática. "El tiempo es una locura. Los colegios están cerrados porque hace demasiado calor. Los incendios están arrasando ciudades. Y las inundaciones están haciendo que todo esté húmedo... Debemos actuar ya para evitar todo esto", afirma un niño, reconvertido en meteorólogo del futuro, en el marco de esta iniciativa organizada por Naciones Unidas para "aumentar la conciencia sobre el impacto del cambio climático" y "movilizar a personas de todo el mundo para actuar para preservar el futuro de las generaciones futuras".

Esta campaña, lanzada este mismo jueves en más de 80 países, recoge las proyecciones elaboradas por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) y muestra "de forma realista" cómo podrían ser los pronósticos del futuro en caso de que sigamos actuando como hasta ahora.

El objetivo es concienciar a los adultos sobre la necesidad de "actuar ya" para evitar los efectos del cambio climático

"No solo hablamos del tiempo, hablamos de nuestro futuro", exclaman los 'pequeños meteorólogos' que protagonizan esta iniciativa, a la que se han sumado niños y niñas de entre ocho y once años de diferentes rincones del mundo. "Los niños y jóvenes de hoy no hemos contribuido de forma significativa a la crisis climática pero aun así sufriremos toda la fuerza de sus efectos a lo largo de nuestra vida", añaden los menores.

La iniciativa muestra "proyecciones realistas" elaboradas por el mayor grupo de expertos del mundo sobre cambio climático

Según explican los impulsores de esta iniciativa, respaldada por la Organización Meteorológica Mundial, el objetivo de este proyecto no es apelar a los niños, sino lanzar un mensaje de alerta a los adultos y recordarles que las acciones que hagamos en el presente pueden condicionar de forma drástica el futuro de las generaciones venideras. "La acción (o la inacción) climática de hoy determinará el mundo del mañana", destaca la campaña bautizada como 'Weather kids' y apoyada, entre otros, por la actriz Michelle Yeoh ('Memorias de una geisha' y 'Todo a la vez en todas partes'), el actor Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister en 'Juego de Tronos') y la intérprete Connie Britton ('White Lotus').

Catástrofe evitable

Los estudios científicos más exhaustivos realizados hasta la fecha alertan de que, si seguimos emitiendo como hasta ahora, el planeta se enfrentará a cada vez más desastres climáticos y estos, a su vez, acabarán provocando daños en todas las esferas de la sociedad: desde el acceso a recursos tan básicos como la comida o el agua, hasta la pérdida de biodiversidad y el aumento de las facturas para lidiar con el impacto del caos climático. Pero con la misma contundencia con la que se alerta sobre este preocupante futuro, la comunidad científica también recuerda que todavía estamos a tiempo de esquivar este escenario. Por ejemplo, reduciendo drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, dejando atrás la explotación de combustibles fósiles y trabajando para recuperar los ecosistemas.

Los impulsores de esta campaña afirman que poner a los niños en el papel de meteorólogos y proporcionarles información sobre la lucha climática es una manera de "empoderarles" y de evitar las dinámicas más catastrofistas que acaban "infundiendo temor" o "generando ansiedad". En esta misma línea, pues, la campaña también presenta un conjunto de "historias inspiradoras" sobre cómo luchar contra la crisis climática, un decálogo de acciones para tomar (a pequeña y gran escala) para hacer frente a este problema y, finalmente, un manifiesto para reclamar medidas "más ambiciosas" para salvaguardar el planeta que heredarán las generaciones futuras.

"Estos niños lanzan un poderoso mensaje para alertarnos sobre un futuro que sin duda se hará realidad si no tomamos medidas climáticas significativas ahora mismo" Achim Steiner — UNDP

"Estos niños lanzan un poderoso mensaje para alertarnos sobre un futuro que sin duda se hará realidad si no tomamos medidas climáticas significativas ahora mismo", explica Achim Steiner, administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP). "La inercia del cambio climático nos conducirá a un planeta cada vez más inhabitable para los ‘niños de hoy’ y las generaciones futuras. Sólo podremos corregir el rumbo si actuamos ahora mismo", explica el portavoz de esta institución, quien reclama medidas como "descarbonizar nuestras economías, promover el acceso a energía limpia y asequible para todos y proteger nuestro mundo natural".

