Los canarios esperan casi ocho días para ser atendidos en Atención Primaria

Los canarios esperan casi ocho días de media para ser atendidos en los centros sanitarios de Atención Primaria, frente a los 9,12 del conjunto de España. En el 19,6 por ciento de los casos pueden transcurrir once o más jornadas desde que se solicitó la cita médica. Así figura en un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) que ofrece datos de todo el país. En las citas con un especialista, la demora en el Archipiélago llega a los tres meses para el 41,2% de los pacientes, frente al 38,2% de la media nacional.

Ana Joyanes, portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Canarias (Amapcan), afirma que la situación de las listas de espera para acceder a la Atención Primaria en el Archipiélago «no es buena». Para Joyanes, «estas cifras no debieran ser así, tendría que haber una accesibilidad mucho mayor, con menos días para que un médico de familia atienda a un paciente».

Según dicho colectivo de profesionales sanitarios, las estadísticas de las islas de las islas son muy similares a las del resto del país. Pero, lejos de resultar positiva, dicha circunstancia supone que la Atención Primaria tiene un «grave problema de masificación, infradotación y que se dé en todo el país no significa que no haya que ponerle remedio». Ana Joyanes opina que «casi ocho días de media es demasiado, pero está claro que si seguimos haciendo las mismas acciones que hasta ahora, no se va a conseguir nada mejor».