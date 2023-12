El Consejo Universitario de Canarias aprobó el viernes 1 de diciembre el informe sobre el reconocimiento de la Universidad Tecnológica de las Islas Canarias. Se trata de uno de los trámites previos que debe llevar a cabo la institución para su implantación plena en el Archipiélago y su reconocimiento como centro universitario. Sin embargo, la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc) habían solicitado que este punto no se tratara en la sesión tras haber planteado un reparo de legalidad ya que, a su juicio, existen «una serie de requisitos de ámbito estatal que este centro privado no cumple y, por tanto, no debería ser reconocido oficialmente».

