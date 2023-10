La ola de calor que está afectando a las Islas Canarias ha provocado la suspensión de la actividad lectiva en todos los centros de educación infantil, primaria y secundaria hasta el lunes. Es decir, tanto el miércoles como el viernes no habrá clases y el jueves, al ser festivo, tampoco. La decisión la anunció el propio consejero de Educación, Poli Suárez, debido a la previsión de que las altas temperaturas que afectan al Archipiélago estos días se prolongue hasta, al menos, el final de la semana. Esta decisión, la de suspender las clases por el calor, es la primera vez que se toma en el mes de octubre en Canarias.

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, ha dicho este martes que la decisión de suspender las clases se ha adoptado teniendo en cuenta también la alerta máxima que por riesgo de incendios forestales hay en El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife y Gran Canaria.

Poli Suárez ha declarado que la situación es "insostenible" en muchos centros escolares de Canarias, y ha señalado que tiene mensajes y llamadas de directivos de centros y responsables de asociaciones de padres y madres, así como de sindicatos, con quienes también ha hablado antes de tomar la decisión.

No afecta a las Universidades

Las dos universidades públicas canarias mantendrán las clases tanto el miércoles y el viernes. "Hay que convivir con el cambio climático, hay que adaptar los edificios a esta realidad", han dicho los dos rectores, que compartían acto cuando ha saltado la noticia de la suspensión de las clases en infantil, primaria y secundaria.

"Mamá, cómprame un ventilador"

En uno de los testimonios recogidos por este periódico, la madre de una niña de 13 años explicó que el lunes su hija, al recogerla del colegio, le pidió ir a comprar un ventilador. "Mamá, cómprame un ventilador para la cara, en clase hace mucho calor y nos estamos mareando". No es el único caso conocido de mareos y golpes de calor en las aulas de Tenerife, donde la inmensa mayoría de clases no están preparadas para sufrir las altas temperaturas que afectan a Canarias estos días. El propio Poli Suárez, consejero de Educación, ha señalado que tiene mensajes y llamadas de directivos de centros y responsables de asociaciones de padres y madres, así como de sindicatos, con quienes también ha hablado antes de tomar la decisión.

Las quejas por el calor de alumnos y padres

Ayer tuve que llevar un ventilador propio porque las aulas de la ULL no están preparadas para este calor, los profesores encima deben cerrar las puertas porque organizan comidas en el aulario. No se preocupan de los alumnos", relataba el usuario @333Raider en X, antigua Twitter. No ha sido el único que se ha quejado de la situación, a través de las redes sociales de El Día varias personas han contado sus experiencias por el calor.

"Tenemos una ola de calor, los colegios no están preparados para que nuestros hijos estén cinco horas metidos en una aulas, en vez de criticar las medidas que toman porque no ponemos el ojo donde realmente tenemos que ponerlo, hay gastos en educación y tener colegios adaptados", pedía Rafael López, también en X.