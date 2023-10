Consenso para defender al docente

Consenso político para relanzar la educación en Canarias. Ese fue uno de los aspectos que se acordó en el transcurso de la mesa redonda La función docente: origen y destino, organizada por el sindicato Anpe Canarias con motivo del Día del Docente, que tiene lugar cada 5 de octubre. En esta iniciativa participaron representantes de todos los partidos políticos de la Comisión de Educación del Parlamento de Canarias. "Ilusionante coincidencia". Así clasificó precisamente el presidente del sindicato educativo, Pedro Crespo, las intervenciones de los participantes puesto que, a pesar de las diferencias sustanciales que presentan todos estos partidos políticos, coincidieron en la necesidad de que "la sociedad canaria apueste por el profesorado, porque su labor nos conducirá a una mejor sociedad y a medio plazo", concluyó Crespo.

Los docentes forman parte, sin duda, del crecimiento personal de cada niño. No obstante, para su correcta función, la labor precisa que "las administraciones públicas y privadas hablen sobre la actualidad del sector". Así, lo expresó el vicepresidente de Anpe Canarias, Víctor González, quien destacó los "prejuicios" que existen sobre la profesión docente y lamentó la escasa estabilidad y el "desconcierto" que generan la sucesión de diferentes normas de educación que aparecen con cada nueva legislatura. A pesar de todo ello, alabó la labor docente y la definió la profesión como "un muro de contención ante las desigualdades sociales" puesto que los profesores "fomentan la creatividad del alumnado y su espíritu crítico; trabajan para que tengan mayor autonomía y para que, el día de mañana, sean buenos profesionales".

Pedro Crespo aprovechó esta celebración para afirmar que "es necesario mejorar diferentes cuestiones a nivel educativo porque no se está valorado lo suficiente nuestras necesidades" y enumeró: mayor presupuesto e incidir en la consideración social del profesorado porque “"es necesario que las familias vean a los docentes como colaboradores de la educación de sus hijos". "Poner en valor la función docente nos va a ayudar a la mejora de la educación", sentenció el presidente de Anpe Canarias quien concluyó que "el presupuesto para educación no se puede considerar un gasto sino una inversión cuyos resultados no vamos a ver a corto plazo".

El portavoz de Educación del Grupo Parlamentario del PSOE, Marcos Hernández, destacó en sus diferentes intervenciones el "papel socializador" del docente, quien tiene una función "inmensa y trasversal". No obstante, indicó que es necesario "incentivar el trabajo de los equipos directivos y mejorar la seguridad de estos trabajadores, así como la cobertura psicológica del profesorado". En este sentido también habló el nacionalista Jonathan Martín, quien resaltó la necesidad de fomentar el plan de reconocimiento del profesorado porque "es la piedra angular del sistema, a pesar de que el alumnado es el protagonista".

La popular Sonsoles Martín habló de "la parte emocional” de la función docente y se comprometió al afirmar "todos los partidos políticos debemos ser generosos" para mejorar este sector y "mejorar las condiciones laborales del profesorado, así como su formación y su participación". Carmen Hernández, de Nueva Canarias, se preguntó y preguntó al resto de participantes de la mesa redonda, "¿qué necesita el profesorado para sentirse reconocido?" y ella misma respondió que es necesario mejorar notablemente la parte económica. También indicó que "los centros deben avanzar en su autonomía para experimentar". Por último, la diputada de Vox, Marta Gómez, expresó que "hay que invertir, no solo en programas e infraestructuras, sino también en la remuneración del profesorado", y expresó que es necesario mejorar diferentes aspectos de este sector para "dejar de experimentar con los docentes".