Cada vez es más usual el uso de bicicletas en las ciudades para desplazarse y dejar los vehículos aparcados en casa ante las grandes afluencias de tráfico y la subida de los carburantes. Una circunstancia que ha provocado, que cada vez más, en las ciudades podamos ver la creación de nuevos carriles dedicados a este medio de transporte.

En el año 2021 el Gobierno apostaría fuertemente por la movilidad sostenible y aprobó en Consejo de Ministros la Estrategia Estatal por la Bicicleta, un plan a nivel nacional para impulsar este medio de transporte en todos sus ámbitos (ocio, deporte, movilidad cotidiana...). En el día a día se ha hecho un notable incremento de usuarios de la bicicleta, por lo tanto, la Dirección General de Tráfico (DGT) también acomoda la legislación de tráfico a los ciclistas en beneficio de la seguridad de los usuarios de las carreteras.

Aunque los ciclistas no dispongan de un permiso de circulación, sí que existen una serie de normas que conocer y respetar para mantener la seguridad mientras se circula en bicicleta. Estas normas se aplican en todo tipo de vías, a excepción de las autovías, zona por la que no pueden circular.

Señales de tráfico

La última modificación del Reglamento General de Circulación también afecta a los ciclistas. Por lo que respecta a las señales de tráfico, este 2023 se ha implantado nueva señalización para las bicicletas.

Señales de peligro: Dos novedades, P-22a, advierte sobre el peligro por la proximidad de un paso exclusivo para ciclistas . La P-22b, informa sobre el peligro por la cercanía de un tramo con circulación frecuente de ciclistas .

Dos novedades, P-22a, La P-22b, informa sobre el . Señales de prohibición: La señal R-119 prohíbe el paso a Vehículos de Movilidad Persona y bicicletas a la vía donde esté señalizado.

La señal R-119 a Vehículos de Movilidad Persona y donde esté señalizado. Señales de obligación: La R-421 obliga a bicicletas y Vehículos de Movilidad Personal a circular por la vía donde está la señal y, también, prohíbe su uso al resto de usuarios. La R-422 obliga a los ciclistas a bajarse de la bicicleta para continuar a pie a partir de donde esté señalizado.

La R-421 obliga a y Vehículos de Movilidad Personal a donde está la señal y, también, prohíbe su uso al resto de usuarios. La R-422 a partir de donde esté señalizado. Señales informativas: La S-43, informa sobre la presencia de una vía para bicicletas, patinetes y peatones. La S-45 informa sobre la existencia de un paso para ciclistas. La S-46 indica que hay un paso de peatones al lado de un paso para ciclistas.

Los ciclistas estarán siempre obligados a respetar las señales verticales y los semáforos. No respetar los semáforos puede acarrear una multa de entre 150 y 500€.

Elementos de protección personal

Los usuarios deberán llevar ciertos elementos que ayudan tanto a la protección del ciclista como la seguridad del resto de usuarios de la vía.

Casco: Obligatorio en carretera y opcional por ciudad, excepto para menores de 16 años.

Obligatorio en carretera y opcional por ciudad, excepto para menores de 16 años. Luces: Obligatorio llevar luz blanca delantera y luz roja trasera de noche o con baja visibilidad.

Obligatorio llevar luz blanca delantera y luz roja trasera de noche o con baja visibilidad. Chaleco reflectante: Obligatorio en carretera, en el momento que se tengan que encender las luces.

No cumplir con estas obligaciones es motivo de sanción. No llevar el casco en casos obligatorios, 200€ de multa. No llevar luces ni chaleco reflectante, 200€ y 80€ de multa respectivamente.