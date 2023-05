España se ha marcado como meta que en 2030 el 70% de los niños tutelados por la administración vivan en familias de acogida, dado que es la fórmula de crianza más adecuada para ellos. Pero en 2021 aún residían en hogares el 53% y el resto en residencias, por lo que queda un largo trecho por recorrer. Para fomentar el acogimiento familiar, se concede ayudas económicas, dirigidas a compensar los gastos de manutención y cuidado del menor. Sin embargo, las familias perceptoras consideran que las cuantías son "insuficientes" y además hay una "gran desigualdad territorial en la asignación y los requisitos para acceder a ellas", según ha detectado un macro estudio realizado por Cruz Roja y presentado este jueves.

Por ejemplo, hay una diferencia de casi 500 euros entre los 120 euros de remuneración mensual que otorga Murcia y los 616 euros que concede Navarra. Cataluña se sitúa en el medio del ranking territorial con 376 euros para menores de 0 a 9 euros y 443 euros para menores de entre 15 y 17 años.

En el caso de la acogida de niños con necesidades especiales, como alguna discapacidad severa, que exigen prácticamente plena disponibilidad de alguno de los miembros de la familia acogedora, la horquilla aún es mayor y oscila entre los 393 euros de La Rioja y los 1.020 euros mensuales de la Comunitat Valenciana.

"Se trata de diferencias demasiado grandes que expresan con fuerza la desarmonización regional entorno a los sistemas de acogimiento", sostiene el estudio de la Cruz Roja, titulado 'Familias de Acogida: análisis de los sistemas de soporte a esta modalidad de cuidado alternativo'.

Las comunidades en la cola

La directora del área de estudios de la entidad -que colabora con las administraciones en el complejo sistema de la acogida-, Estrella Rodríguez, confiesa que les ha llamado "poderosamente la atención" la gran disparidad territorial en las ayudas, que atribuye a que algunas comunidades como Murcia, Madrid o Extremadura aún tienen que desarrollar "planteamientos más ambiciosos" si quieren que más familias se animen a dar el paso de acoger a un menor tutelado en su seno.

Y es que, las familias que acogen y que han participado en el estudio señalan que las ayudas son insuficientes y que, en muchas ocasiones, tienen que cubrir con su propia renta gastos extraordinarios del menor como tratamientos especializados, terapias o intervenciones pedagógicas, dado que los niños tutelados y que llegan al sistema de protección porque han sido objeto de abandono, negligencia o malos tratos suelen tener déficit afectivos, dificultades cognitivas o para relacionarse, entre otros problemas.

El sentimiento de "vergüenza"

Sin embargo, el estudio ha detectado que a muchas de estas familias les da "vergüenza" pedir una mayor asignación económica o que la administración abone gastos inesperados como el dentista o las gafas, por miedo a que les tomen por "mercantilistas" y que se piense que el dinero no es para el menor. Muchas temen que les declaren no aptas para el acogimiento por no tener capacidad económica suficiente para hacer frente a todos los aspectos de la crianza.

Además el informe ha detectado que las ayudas para las familias de origen de los menores tutelados son aún más limitadas, cuando el objetivo primordial de las administraciones es que los menores vuelvan con sus familias de origen. Solo en algunas circunstancias el niño puede ser declarado adoptable y la acogida termina en adopción.

Cruz Roja considera necesario que se implanten programas eficaces de preservación y reintegración familiar, "con una dotación adecuada de soportes a nivel social, terapéutico y educativo".