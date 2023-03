La Dirección General de Tráfico (DGT) se encarga de proponer las normas de circulación para evitar que conducir sea un caos. Por ello, no seguir al pie de la letra la normativa puede acarrear multas a los conductores que no las respeten.

La normativa aprobada está sujeta a revisiones, novedades y cambios que afectan al código de circulación para adaptarlo a los nuevos tiempos y que la conducción sea siempre segura en las carreteras españolas. Algunas normas cambian y algunas multas dejan de aplicarse o, a la inversa, aparecen nuevas multa o se endurecen algunas que ya estaban vigentes.

La flexibilidad de las normas de tráfico permite que la DGT quite, reduzca o aumente las multas según las infracciones de las que se trate Tal es el caso de una de las sanciones más comunes que se aplicaban a los conductores por no llevar el carnet de conducir. Este despiste podía conllevar una multa de 200 euros, aunque después, los agentes de tráfico verificaran que el mismo estaba en regla.

Ahora ya no es necesario llevar el carnet de conducir físicamente, a partir de ahora los conductores pueden llevarlo en el móvil, de forma digital, a través de la aplicación de la DGT. De esta manera se evitará olvidar la licencia en formato físico.

Más cambios

Otra de las normas que ha cambiado es esta: Si necesitabas gafas para conducir hasta la fecha tenías la obligación de llevar en la guantera del coche unas gafas de repuesto. A partir de ahora, la DGT ya no podrá multarte por no llevar un repuesto pero sí podrá hacerlo si no llevas gafas o lentillas cuando las necesites de forma obligatoria.

Los agentes podrán ver en el carnet de conducir si la persona tiene problemas de visión, al comprobar en el mismo, si tiene el código 01, en el caso de usar gafas, o el código 02, en el caso de necesitar lentillas. No llevar las gafas o las lentillas obligatorias puede ser objeto de una multa de 200 euros.