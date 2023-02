Canarias tiene un Índice de Igualdad superior al de Alemania o Austria. Canarias cuenta con un Índice de Igualdad de Género (IIG) de 71,9 puntos en una escala, fijada por el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, en la que 100 representa la igualdad plena. Un dato que está por encima de países como Alemania o Austria, con un 68,6 y un 68, respectivamente, y también supera la media europea situada en 68 puntos. Canarias marca una frontera entre los países que han superado la barrera de los 70 puntos en el IIG. Esa posición intermedia, la sitúa a 12 puntos de Suecia (83,9), que es el país más avanzado en materia de igualdad, y a 2 puntos del conjunto de España y a algo menos de Cataluña y Euskadi, teniendo una peor situación que sus referentes más próximos (España ocupa el sexto puesto, Euskadi el octavo y Cataluña el noveno), y a casi 20 por encima de Grecia, el país con el índice más bajo (52,5).

«A priori es un resultado optimista, pero sí solo nos quedamos en el camino recorrido nos olvidamos de todo lo que quedar por recorrer hasta la igualad plena. Son casi 30 puntos los que nos separan y es ahí donde las políticas públicas deben incidir para seguir avanzando», apuntó ayer Sylvia Jaén, viceconsejera de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias en la presentación del Barómetro de Igualdad y Diversidad del Archipiélago (Bida).

Los datos demuestran cómo los países con mayor igualdad de género son los que cuentan con un mayor bienestar económico y social, lo que pone de manifiesto la relación entre igualdad de género y desarrollo social y económico.

Indicadores

Hay que tener en cuenta que un determinado valor en el IIG no equivale a valores similares en las dimensiones, subdimensiones e indicadores que lo integran. De hecho, el barómetro distingue seis dimensiones: el empleo, el conocimiento, el dinero, el tiempo, el poder y la salud. «Los datos no se describen un mercado laboral muy desigual donde prácticamente todos los indicadores son desfavorables para las mujeres excepto, el de desempleo de larga duración», explicó Vicenta Poveda, socióloga y responsable de la investigación.

Estas diferencias quedan en evidencia al analizar cada una de estos indicadores, con una distancia de casi 20 puntos entre la salud y el tiempo, que tienen los índices más alto y bajo respectivamente. El de salud es 91,1, muy por encima del resto de dimensiones que se sitúan en torno al 70. Pero muy alejada de la dimensión que mide el tiempo dedicado a los cuidados y a las actividades sociales, su Índice es 62 (29,1 puntos por debajo de salud y casi 9 puntos alejada del Índice global canario, 71,9).

Tres fases

En esta primera fase los datos se han analizado de forma conjunta para todo el Archipiélago. El siguiente paso será aterrizar esta metodología de estudio a nivel insular y luego de forma municipal para tener una fotografía más real de la situación existente en todo el Archipiélago. «Vamos a ser capaces de decir cómo estamos trabajando la igualdad y la diversidad, dónde estamos acertando y donde no. También daremos un tirón de orejas a nuestra instituciones porque necesitamos segregar más los datos sobre todo en lo relativo a las personas no binarias que están en nuestro marco legal pero no en nuestros datos», detalló Jaén.

El plan de intervención es a 16 años vista, un periodo lo suficientemente amplio para poder desarrollar acciones que suponga un cambio social de la dimensión requerida para conseguir la igualdad plena. «Es un sistema abierto y vivo al que se pueden sumar nuevos indicadores o modificar los que se hayan quedado obsoletos», subrayó Jaén.