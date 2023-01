La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias está enviando SMS a aquellas personas mayores de 60 años que, por diferentes motivos, tengan pendiente de recibir alguna dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid-19 para animarles a consultar con sus profesionales sanitarios sobre cuándo pueden recibirla.

Estos mensajes, que se inician este miércoles con el envío de 5.000 SMS, se dirigirán a personas mayores de 60 años que tengan pendiente de recibir alguna de las dosis de recuerdo y que no hayan expresado en ningún momento que no quieran vacunarse, o que ningún profesional haya registrado que no proceda la inoculación de la vacuna, informa la Consejería en un comunicado.

En el SMS se les indicará que pueden consultar con su profesional de Medicina de familia o de Enfermería cuándo pueden recibir la dosis de recuerdo de la vacuna que tengan pendiente de inoculación.

Desde el inicio de la campaña de vacunación, en Canarias se han inoculado 4.662.206 de dosis de la vacuna contra el coronavirus.

En el archipiélago ya hay 1.853.706 personas que han recibido al menos una dosis, lo que representa el 88,38 por ciento de la población diana.

Además, hasta este martes se había inmunizado a 1.799.705 personas que ya han recibido la pauta completa de vacunación, lo que representa el 85,79 por ciento de la población diana del archipiélago.

Los equipos de vacunación del Servicio Canario de la Salud han administrado un total de 1.277.821 de primeras y segundas dosis de recuerdo. Así, en Canarias, 1.048.413 personas han recibido alguna de las dos dosis de recuerdo de la vacuna contra la covid-19.

Se han inoculado 213.183 segundas dosis de refuerzo desde que el 26 de septiembre se iniciase la inoculación de las nuevas vacunas adaptadas a las variantes de Omicron.

Esta segunda dosis de refuerzo puede administrarse tras haber transcurrido, al menos, cinco meses desde la última dosis recibida contra la covid-19. En el caso de haber presentado una infección reciente por coronavirus, deberán esperar al menos tres meses desde la infección para recibir esta dosis de recuerdo.

La Consejería de Sanidad insiste en que las dosis de refuerzo contra la covid-19 están indicadas para todas las personas mayores de 12 años independientemente de si han pasado la infección o no y que las personas con patologías previas de cualquier edad y los mayores de 60 años son los grupos más vulnerables y más proclives a complicaciones si padecen la enfermedad.

De ahí que sea necesario administrar periódicamente las dosis de refuerzo adaptadas a las nuevas variantes de Omicron y sus subvariantes.

Los centros de salud de todas las islas están vacunando contra la covid-19.

Para acceder a la vacunación se puede solicitar cita a través de la app o la web de miCita previa del SCS o llamando al 012 (922 470 012 o 928 301 012).

Además, se mantienen algunos puntos de vacunación sin cita para facilitar el acceso a la vacunación.

En Gran Canaria las personas de 12 años o más pueden vacunarse sin cita en los siguientes centros de salud en los horarios indicados:

-Centro de Salud de Miller Bajo: de lunes a viernes de 11.30 a 13.30 horas.

-Centro de Salud de Cuevas Torres: lunes, martes y miércoles de 11.00 a 13.00 y jueves y viernes de 17.00 a 19.00 horas.

-Centro de Salud de Gáldar: de lunes a viernes de 17.00 a 19.00 horas.

-Centro de Salud de El Doctoral: de martes a viernes de 11.00 a 12.00 horas.

-Centro de Salud de El Calero: de lunes a viernes de 08.30 a 09.30 horas.

-Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín (4ª planta-Consultas Externas): de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 horas.

En cuanto a los niños y niñas de entre cinco y once años, pueden acudir a recibir su dosis de la vacuna a estos centros de salud y en estos tramos horarios:

-Centro de Salud de Schamann: los martes de 15.00 a 17.00 horas.

-Centro de Salud de Gáldar: los jueves de 17.00 a 19.00 horas.

-Centro de Salud de El Doctoral: los lunes de 18.00 a 19.00 horas.

Por su parte, en Tenerife se administran vacunas tanto a población adulta como pediátrica en estos puntos y horarios:

-Centro de Salud de San Benito: de lunes a viernes de 10:00 a 19:45 horas.

-Centro de Salud Delicias-Ofra: de lunes a viernes de 10:00 a 19:45 horas.

-Centro de Salud de Los Realejos: de lunes a viernes de 10:00 a 19:45 horas.

-Centro Periférico de San Isidro: de lunes a viernes de 10:00 a 19:45 horas.