Los casos de cáncer de mama crecen un 20% en una década en Canarias

Los casos de cáncer de mama en Canarias han crecido un 20% en la última década. Según los datos del Observatorio del Cáncer, de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), 1.543 mujeres han sabido este año que tienen un tumor en el pecho, frente a las 1.289 de 2012. Las incidencias poblacionales sufren un incremento similar. Si en 2012 eran 121 por cada 100.000 mujeres canarias las que recibían este diagnóstico, hoy son 140 de cada 100.000, un 15% más.

Y aunque la incidencia del cáncer de mama en Canarias se encuentra por debajo de la media y la supervivencia supera el 84%, las pacientes de las Islas reclaman una atención más integral, impulsando la figura de la de la enfermera oncológica y creando unidades específicas en todos los hospitales –hoy en día solo están en los cuatro de tercer nivel–, así como reducir los tiempos de espera para el diagnóstico y dotarlos de mayor autonomía a la hora de decidir sobre su tratamiento tras ser informadas. Sobre esto último, Carmen Bonfante, presidenta de la Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife (Ámate), puntualizó que las pacientes quieren «tener la opción de decidir si queremos mantener o no las mamas, siempre que no haya riesgo».

Estas reivindicaciones forman parte del manifiesto con el que Ámate conmemoró del Día Internacional del Cáncer de Mama. «El objetivo de este manifiesto es concienciar y sensibilizar para que las mujeres acudan a campañas de cribado poblacional», resaltó Bonfante, presidenta de Ámate, durante un acto celebrado en el Museo de la Naturaleza y Arqueología (MUNA) de Santa Cruz de Tenerife.

No es de extrañar su empeño por hacer hincapié en la prevención pues las probabilidades de supervivencia caen hasta el 29% cuando el cáncer se propaga. Para Ascensión Bacallado, directora insular de innovación, el cáncer de mama metastásico es una de las realidades más preocupantes en este momento. La directora insular recordó que la «metástasis es una vivencia que produce incertidumbre y ocasiona necesidades» a las que no es fácil dar respuesta. «Las mujeres con metástasis necesitan una particular atención y un personal especializado: los sistemas públicos deben ser sensibles hacia esta realidad», aportó.

La forma más eficaz de evitar la peor cara del cáncer de mama es la detección temprana. Canarias cuenta con un sistema de cribado que le permite detectar hasta el 40% de los casos de cáncer de mama diagnosticados en las Islas, lo que lo convierte en una excelente herramienta para evitar que los diagnósticos se retrasen y los cánceres alcancen una dimensión irreparable. En 2021, en el Archipiélago se realizaron 115.582 mamografías y del total de exploraciones realizadas, 4.531 pacientes fueron derivadas a centros hospitalarios de referencia para continuar su estudio. Como resultado, fueron detectados 626 cánceres. «Queremos seguir confiando en que los acuerdos rápidos entre administraciones y laboratorios permitan al menos cronificar la metástasis», afirmó, por su parte Concepción Rivero, la consejera insular de Educación.

En el acto participaron varias autoridades municipales, insulares y autonómicas en aras de mostrar su apoyo a las pacientes que sufren las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de padecer cáncer. El manifiesto, elaborado por las 47 asociaciones que forman la Federación Española de Cáncer de Mama (Fecma), puso de relieve la importancia de la investigación para desarrollar terapias eficaces, la necesidad de equiparar el acceso a los fármacos en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) y acelerar los procesos de inclusión de las nuevas terapias innovadoras en la cartera de servicio.

«Somos conscientes de que la mayor supervivencia se obtiene aplicando innovaciones y nuevas técnicas», resaltó la escritora y paciente María Isabel Hernández –también conocida como Maribel Díaz–, quien enfocó su discurso hacia la equidad interterritorial. Como insistió, para poder sostener el sistema público es necesario que todas las españolas, independientemente del lugar en el que residan, puedan acceder a los últimos avances terapéuticos y tecnológicos. «Defendemos una cartera de servicios común para todas las sanidades», remarcó, pues «la asistencia sanitaria no puede depender del lugar de residencia».

En este sentido también se manifestó la concejala de deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ana Cebrián, quien mostró su preocupación «por el retraso en la incorporación de medicamentos innovadores en la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud». Como explicó, los pacientes no llegan a entender las razones por las que esos medicamentos se retrasan, más aún cuando muchos de ellos son la esperanza que les permiten seguir adelante. Pese a ello, también valoró que España sea un país destacado en ensayos clínicos gracias a la implicación de sociedades científicas, compañías farmacéuticas, asociaciones de pacientes y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).

Y es que es gracias a esa investigación que cada vez más pacientes con cáncer de mama pueden disfrutar de una atención especializada. La nueva Estrategia de Cáncer del Sistema Nacional de Salud incluye la medicina de precisión como forma de abordar el diagnóstico y tratamiento de cáncer. Esto, como destacó, Ignacio López Puech, director del área de salud de Tenerife, «no solo permite contemplar los biomarcadores asociados a la decisión terapéutica», es decir, la terapia que se utiliza en cada caso; sino que contribuye a «estratificar» mejor la enfermedad, el pronóstico y evaluar cómo puede reaccionar el paciente al tratamiento.