La directora de Acufade (Asociación de Cuidadoras/es, Familiares y Amigos/as de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras Demencias), Elena Felipe, ha tildado este miércoles de "fraude" la aplicación de la ley de dependencia en Canarias, cargando duramente contra la prestación económica para el entorno familiar (Pecef) por 387 euros.

"¿Qué hacen ustedes con 387 euros al mes?", ha espetado a los diputados en la comisión parlamentaria de Derechos Sociales, remarcando que esta ayuda es un "recorte encubierto" de la deuda contraída con las familias.

Ha indicado que es "obsceno" que a las cuidadoras se les de alta por un "salario cero" y censurado que la directora general de Dependencia, Alicia Arocha, haya dicho "por escrito" que se "prioriza" el abono de estas prestaciones.

Felipe no entiende que se generalicen estos pagos cuando no hay nada de "extraordinario" en la situación de la dependencia en el archipiélago pues se está "históricamente a la cola", se incumple la ley y no hay servicios en la red pública.

En contraposición ha lamentado que se podían haber hecho "muchísimas más cosas" en lugar de "priorizar la prestación más barata" como complementar la paga o ampliar el régimen de compatibilidades. "Han abaratado el sistema y empobrecen a las personas", ha comentado.

Ha dicho también que es "falso" que los datos de la dependencia hayan mejorado y le "horroriza" que esa aparente mejoría sea a costa de "empobrecer" a las cuidadoras.

Además ha reclamado una mejora de la financiación para el tercer sector para que no preste los servicios "agonizando" y mostrado su "decepción y hartazgo" con la aplicación de la ley.

Felipe ha incidido en que su asociación ha sido "paciente y comprensiva" pero les han respondido con el "silencio" ante su ofrecimiento para ayudar. "Hemos sido excluidas y ninguneadas, estamos cansadas y decepcionadas con la gestión de la dependencia en nuestra tierra", ha comentado.

Ha comentado que el objetivo de la asociación es "defender el cuidado" de las personas "gobierne quien gobierne" y tildado de "desastre" la gestión del anterior director general de Dependencia, Miguel Montero, cuya "prepotencia" le llevó a "ningunear" a las entidades.

No obstante, y aunque estaban "ilusionadas" con el cambio por Marta Arocha, han vuelto a caer en la "decepción" al priorizar las prestaciones familiares.