Las páginas de alquiler de viviendas ofrecen cientos y miles de opciones entre las que poder elegir cuando uno busca un nuevo lugar donde asentarse. A veces hay verdaderos chollos, pero también, se puede decir que a veces se esconden algunos cuchitriles. Mientras que para algunos la búsqueda de casa es un quebradero de cabeza que les obliga a pasarse horas y horas delante de la pantalla del móvil o el ordenador, cuando no visitando in situ las casas, otros encuentran en estas mismas tareas un pasatiempo con el que pasar las horas muertas, incluso cuando ni siquiera están buscando una nueva casa a la que mudarse.

Cuando ya por fin, después de ver muchas fotos online uno cree haber dado con algo decente, a veces la realidad que se encuentra es otra. A la hora de visitar la vivienda muchas acaban siendo descartadas porque lo que se mostraba en las fotografías subidas a la red o que se mostraban en la inmobiliaria nada tenía que ver con la realidad. Y es que, en ocasiones, algunas de estas casas deberían de tirarse abajo directamente antes de que alguien salga herido atravesando alguno de sus maltrechos pasillos. Por suerte, no siempre es así, pero ahí están esas experiencias que confirman que esto ha pasado y seguirá pasando.

En cuanto a los precios, éstos van acorde a lo que allí se puede encontrar, desde pisos a 400 euros o casas por 26.000 euros al mes. Efectivamente, 26.000 euros al mes es lo que cuesta el alquiler más caro de Canarias y no es para menos. Se trata de una de esas viviendas que uno se detiene a ver aunque sepa que no se la puede permitir ni cobrando ocho veces su sueldo. "Una villa de ensueño", así la describe su anunciante y no es para menos. Es una parcela de 2.600 metros cuadrados, con 766 metros cuadrados construidos, repartidos en siete habitaciones, nueve baños y jardín exterior en los que uno puede imaginarse siendo feliz aún teniendo el peor de los días. Un total de 33,94 euros por metro cuadrado ubicados en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria.

"Les presentamos un alquiler de una villa de ensueño con total privacidad situada en el núcleo turístico de Maspalomas, en el sur de la isla de Gran Canaria. La ubicación es excepcional pues se encuentra a tan solo cinco minutos andando de las dunas, y a veinte de la playa por el precioso paseo de la charca. La brisa marina y el calor del sol convierten el juego en una agradable experiencia cada día del año. También es de destacar que la vivienda se encuentra en una de las raquetas mas exclusivas de la isla. Nos encontramos con una gran variedad de servicios en los alrededores y sobre todo para los amantes del golf, disfrutar del deporte en Maspalomas".

Sin embargo, los alquileres no son los únicos que tienen salida en estás páginas web como la de Idealista. Muchas son las casas en venta que también destacan y ponen los dientes largos a quien se le ocurre echarles un vistazo. Es el caso de la casa en venta más cara de Canarias, ubicada en Tenerife, en concreto en Arona. Con un precio de unos 15 millones de euros, la casa se puede adquirir en la inmobiliaria Engel & Völkers.

En el caso del chalet en alquiler, éste cuenta con tres zonas principales divididas en la planta principal, planta baja y la zona exterior, donde se encuentra la piscina y un jardín con una zona de chill out. Asimismo, la zona de la piscina también tiene un baño para cuando vengan los invitados.

Su anunciante explica que cuando se entra a la vivienda a la izquierda se encuentran los tres dormitorios tipo suite con baño propio cada uno de ellos. "Es muy importante destacar la luminosidad de los dormitorios y de toda la casa en general", aclaran en el anuncio. También hay una zona común con "estilo y elegancia"; la zona de comedor y un espacio con piano "para disfrutar de la magia de la música clásica". La planta principal la culmina una cocina de diseño "con todo detalles de lujo".

En lo que respecta a la planta baja, hay una zona de gimnasio junto a la sauna y también hay una zona de descanso para los invitados con 2 habitaciones y baño completo.

"Podemos destacar esta planta baja como zona de ocio ya que nos encontramos una zona exclusiva de discoteca para eventos privados y también una zona de billar y futbolín", aclaran.

Asimismo y para culminar esta planta baja, se encuentra el garaje, con una capacidad para cinco coches en su interior.

El alquiler de la villa es de mínimo dos semanas con todos los gastos incluidos. Así que apunten todos. Si alguien dispone de 13.000 euros y ganas de vivir durante medio mes a todo lujo en una villa de ensueño, vayan haciendo la maleta y cogiendo camino a San Bartolomé de Tirajana.