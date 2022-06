El Gobierno de Canarias ha rechazado una propuesta de la empresa a la que pagó 4 millones de euros por una partida de mascarillas que nunca recibió, y que ahora ha propuesto reanudar las relaciones y negociar un nuevo suministro.

Así lo ha revelado en rueda de prensa el portavoz del ejecutivo canario, Julio Pérez, tras la celebración del Consejo de Gobierno, en la que el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, informó de diversas diligencias realizadas en relación con este caso.

Una de ellas es la remisión a la Fiscalía del "detalle" de las gestiones realizadas por la Agencia Tributaria Canaria, 13 en total, para recuperar esos 4 millones, que "van camino de ser 5" por los intereses y el coste de las diligencias, y que por el momento han resultado "infructuosas".

Esa información adicional enviada a la Fiscalía, ha dicho Julio Pérez, viene a demostrar "la dificultad, parece ser que la imposibilidad", de encontrar bienes en la empresa suministradora que permitan recuperar dicho pago.

Sobre la oferta de la empresa de negociar un nuevo envío de mascarillas, el Gobierno de Canarias le ha trasladado que "no existe relación contractual" y que su propuesta "no es aceptable", y ha remitido a la Agencia Tributaria "para que pague" lo que adeuda, y a la Fiscalía le ha puesto en conocimiento este particular.

Julio Pérez ha indicado que si se confirma la "aparente insolvencia" de la empresa impulsará "actuaciones complementarias" cuando éstas generen una responsabilidad que el Gobierno de Canarias "no dudará en exigir" a esta o, en su caso, a sus administradores.

Además, la Consejería de Sanidad ha solicitado una prórroga a la Audiencia de Cuentas de Canarias para contestar "con todo detalle" a "la propuesta" de informe que sobre este contrato de compra de mascarillas ha elaborado el órgano de control.

Julio Pérez ha recalcado que con todas estas nuevas actuaciones el Gobierno de Canarias "insiste en su voluntad de hacer cuanto sea preciso" para recuperar el dinero pagado en este contrato.