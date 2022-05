La viruela del mono ha creado bastante alarma entre la población del país después de que un brote causara una treintena de casos confirmados en España. La población teme un brote similar al de la COVID-19. No obstante, las autoridades sanitarias han asegurado que una pandemia global es imposible ya que este no se extiende con la rapidez que el SARS-CoV-2.

Desafortunadamente, no existe un tratamiento específico para lidiar con esta enfermedad. Aunque hay tres medicamentos que están siendo utilizados con cierto éxito en Reino Unido para combatirlo. Se trata del Cidofovir, el Tecovirimat y la vacuna contra la viruela. Sirven para controlar la viruela del mono pero no son especialmente diseñados para esta, motivo por el que no son absolutamente infalibles a la hora de paliar los daños que causa.

De acuerdo con la OMS, la vacuna contra la viruela tiene una capacidad de prevención del 85%. Una muestra más de que las vacunas son seguras y fiables a la hora de luchar contra las diversas enfermedades que acosan al Ser Humano.