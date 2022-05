Fernando Simón: “No sería necesario vacunar por la viruela del mono, pero eso puede cambiar”

Ya hay 17 países donde la presencia de la viruela del mono está contrastada con casi 150 infecciones y la OMS alerta de que la situación es “preocupante”. Galicia tiene tres posibles casos, que está siendo analizados por el Instituto Carlos III, y el epidemiólogo y director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, volvió a reiterar este miércoles, en el marco de una ponencia sobre el COVID en el Colegio de Médicos de Ourense, un mensaje de prudencia ante la presencia del virus diciendo que “necesitamos conocer un poco mejor la información existente, valorarla mejor y recoger más información para poder dar una respuesta. Ahora mismo, lo que se necesita es calma y margen para que los investigadores hagan su trabajo perfectamente”.

El epidemiólogo pidió “tiempo” ante las informaciones de los nuevos casos y respondió que “la vacunación de la viruela de los monos es una opción y para poder explicar o ejecutar una opción hay que tener la vacuna. Ahora mismo con la informaciones que tenemos y la posición inicial que hay de los expertos en España, no sería necesario vacunar en España, pero puede cambiar en unos días en función de la información que vaya llegando, pero hay que ser prudentes a la hora de hacer este tipo de propuestas”.

Reino Unido ya valora vacunar a los contactos de los contagios porque dispone de existencias suficientes y sus casos son mayores que los de los países europeos. A este respecto, sobre comprar vacunas, Fernando Simón dijo que “otra cosa es tema de la compra, un asunto que hay que gestionar con la empresa, con la productora de las vacunas y valorar si en caso de necesidad podremos adquirirlas o tendríamos que adquirirlas. Las vacunas que se están proponiendo no solo son para la viruela del mono sino también para otras patologías, por tanto, lo que hay que hacer primero es saber o conocer si es necesario vacunar. Pero para ello, hay que trabajar con margen y saber si hay suficiente cantidad para todos los países que la pudieran necesitar”.

"No sería descartable que hubiera más casos"

Sobre la situación actual señala que “ahora mismo tenemos un sistema de vigilancia que está tratando de ser lo más sensible para analizar el mayor número de casos posibles, no sabemos si van a aparecer más casos, pero no sería nada descartable. Hay personas con la viruela que todavía no se han contactado y hay personas que no han iniciado los síntomas y no podemos decir que vaya a ver o no más casos, pero no es descartable”.

El director del centro de Emergencias fue el protagonista de la conferencia “COVID-19 en España: Luces y Sombras” donde después de dos años hizo una perspectiva y un análisis crítico y constructivo sobre la respuesta de España a la pandemia del coronavirus y las enseñanzas aprendidas.

El COVID también centró las preguntas de los medios de comunicación por la situación que está atravesando Portugal con una de las mayores incidencias de Europa, hablando de otra ola y replanteando el uso obligatorio de la mascarilla. Simón señaló que “no se puede eliminar la transmisión, pero la vacunación evita la mayor parte de los casos graves y la letalidad. Sin perder de vista lo que ha pasado en otros países, no podemos plantear medidas que estén adoptando otros países en el nuestro, porque nuestra transmisión va en descenso”.