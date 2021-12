Sanidad notifica 2.287 nuevos contagios y dos fallecimientos

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias notificó, en la jornada de ayer, de manera provisional, 2.287 nuevos casos de coronavirus covid-19. El total de casos acumulados en Canarias es de 131.245, con 26.693 activos, de los cuales 52 están ingresados en plazas de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y 295 permanecen hospitalizados en planta. Entre las primeras horas de la tarde del viernes y la misma franja de ayer, el Ejecutivo autónomo registró el fallecimiento de dos personas en el Archipiélago, una en Gran Canaria y otra en Tenerife, que están pendientes de validar por Salud Pública.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 702,22 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 1.064,91 infectados, según dicho departamento de la administración regional.

La Covid por islas

Tenerife sumó en la jornada de ayer 1.499 casos con un total de 65.681 casos acumulados y 16.178 casos activos; Gran Canaria cuenta con 47.193 casos acumulados, 541 más que el día anterior y 7.248 activos.

Lanzarote tuvo 95 nuevos casos, con 8.896 acumulados y 1.087 activos; Fuerteventura contó con 6.568 casos acumulados, con 63 casos nuevos y 1.614 activos en total. La Palma sumó 50 nuevos positivos por lo que tiene 1.714 acumulados y 340 activos. La Gomera registró 26 nuevos positivos, por lo que tiene 622 acumulados y 138 activos. El Hierro acumuló 13 nuevos positivos, por lo que sus acumulados son 567 y tiene 85 activos.

El último balance apunta que en las Islas se han hecho 2,6 millones de pruebas diagnósticas

Hasta el mediodía de la jornada de Navidad se habían realizado un total de 2.655.507 pruebas diagnósticas en todo el Archipiélago, de las que 15.004 se corresponden al pasado viernes, 24 de diciembre, según la información divulgada por parte del Gobierno canario.

La Consejería de Sanidad recuerda que estos datos publicados ayer en el portal de Grafcan son provisionales y están pendientes de validación por parte de los equipos de Salud Pública. Por ello, los datos ofrecidos pueden sufrir variación una vez que sean revisados epidemiológicamente y consolidados por la Dirección General de Salud Pública según los protocolos establecidos, por lo que en los próximos días pueden surgir discrepancias en la actualización de los datos contenidos en la web de Grafcan.

Consejos para las fiestas

El Ejecutivo autónomo ha publicado un decálogo de recomendaciones para las presentes fiestas, como evitar reuniones entre personas no convivientes; si se realizan, celebrarlas al aire libre o en zonas bien ventiladas evitando los espacios cerrados; mantener el menor aforo posible, evitar contactar con personas de «grupos de convivencia» o «grupos burbuja» diferentes; si algún invitado tiene síntomas, que no acuda a la celebración, debe aislarse y llamar a la línea 900 112 061; si algún invitado es contacto estrecho de un caso, que no acuda a la celebración; una medida adicional es tener una prueba diagnóstica negativa justo antes de acudir a la reunión; mantenga la distancia de seguridad en todo momento; utilizar una mascarilla bien ajustada el máximo tiempo posible y sólo retíresela en el momento de comer y beber; promover una higiene adecuada (higiene de manos, no compartir vasos ni utensilios…), y reducir la sobremesa para disminuir el riesgo de transmisión.