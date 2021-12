Canarias multiplica por 10 las ventas de test de antígenos en la última semana

El aumento de los brotes de la Covid-19, la alarma por la aparición de la nueva variante Ómicron y la proximidad de las fiestas navideñas han generado una fuerte demanda de los test de antígenos que se venden en las farmacias de Canarias, lo que ha llevado a que muchas de las boticas isleñas hayan agotado todas sus existencias. "Algunas farmacias en Tenerife aún tienen algo en stock de estas pruebas de autodiagnóstico, pero en la mayoría de ellas se han agotado debido a que su demanda se ha multiplicado por diez en los últimos diez días", tal y como reconoce el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Ángel Galván.

Las venta de test de autodiagnóstico de antígenos marcaron la semana del 7 al 13 de diciembre un máximo histórico desde que se suministran sin receta en farmacias al subir un 3,1% de media en todo el país, respecto a la semana anterior y un 32,7% sobre el pico alcanzado en agosto, superando por primera vez el stock disponible. En Canarias se han vendido 38.134 test de antígenos en esa semana.

Los nuevos brotes de coronavirus detectados sobre todo en Tenerife, así como la cercanía de las fiestas navideñas y las comidas de empresa, ha hecho que las ventas de estas pruebas de autodiagnóstico se hayan disparado

Galván asegura que el aumento de casos positivos de la Covid-19 y los nuevos brotes de coronavirus que se han detectado en las últimas fechas en Canarias -y sobre todo en Tenerife-, así como la cercanía de las fiestas navideñas o las comidas de empresa, ha hecho que las ventas de estas pruebas de autodiagnóstico "se hayan disparado y hayan provocado el desabastecimiento en muchas farmacias". No obstante, el presidente de los farmacéuticos de la provincia tinerfeña asegura que en los próximos días se volverá a disponer de test de antígenos en las farmacias, pero es más que probable que su precio aumente ante una demanda que no parece que vaya a descender en las próximas fechas.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife recuerda que los precios de estas pruebas de autodiagnóstico rondaba entre los 4 y 6 euros hasta hace unos días, pero "ya hemos visto cómo algunos de los proveedores mayoristas que suministran a las farmacias han comenzado a incrementar los precios; confiemos en que no se disparen, pero los están subiendo".

El desabastecimiento de este tipo de pruebas no solo está ocurriendo en las farmacias de Tenerife o del resto de Canarias, es algo que está pasando en todo el país, comenta Galván quien incide en que “de nada sirve hacernos un test de antígenos si después vamos de fiesta y no cumplimos con las medidas de autoprotección como es preservar la distancia social de seguridad, uso de la mascarilla y lavado de manos frecuente. No tiene ningún sentido comprarnos un test para poder acudir a una fiesta o una reunión social y olvidarnos de las medidas de autoprotección básicas. Si esto no lo tenemos claro, el efecto de seguridad que pretendemos conseguir al realizarnos un test provocará todo lo contrario", explica Galván.

En este sentido, Galván señala que debemos hacernos un test solo si tenemos síntomas, tampoco tiene sentido hacernos un test hoy o varios días antes de cara a reunirnos en Nochebuena o Navidad con familiares o allegados. "Lo correcto es hacernos la prueba una o dos horas antes de la celebración a la que vayamos a asistir y, una vez allí, intentar mantener las medidas de autoprotección antes comentadas así como mantener una ventilación adecuada en caso de que la celebración se haga espacios de interior".

En caso de dar positivo en este test de antígenos, Galván subraya la importancia de quedarnos en casa y llamar al Servicio Canario de Salud para comunicarlo y que nos hagan una prueba PCR. "Ante la menor sospecha de que hayamos contraído el virus o que empecemos a sentir síntomas, lo mejor que podemos hacer es no acudir a ninguna reunión social o familiar".

Galván también recuerda que si somos contacto estrecho de una persona que ha dado positivo y nos hacemos la prueba ese mismo, no nos va a salir positivo porque no tenemos una carga viral suficiente para que la detecte el test de antígenos.

Respecto a la intención del Gobierno de Canarias de establecer el certificado covid obligatorio en determinados negocios o actividades deje de ser voluntario para el empresario y pase a ser obligatorio, para lo cual solicitará el aval de la Justicia, el presidente de los farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife señala que "apoya totalmente" que se implante su obligatoriedad, al igual que debería ser obligatoria la vacunación de todas las personas, como ocurre ya en otros países de nuestro entorno".