La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias abrió ayer la agenda de vacunación contra el Covid-19 al grupo etario de entre 20 y 29 años en Gran Canaria y Tenerife, que empezará a ser inoculado la próxima semana con los compuestos de Pfizer y Moderna. Este proceso comenzó hace ya unas semanas en las islas no capitalinas. Para pedir cita, los integrantes de este colectivo, que conforman el grupo 12 de la campaña, pueden llamar a los teléfonos 012, 928-301-012 y 922-470-012, o bien, solicitarla a través de la aplicación miCitaPrevia, del Servicio Canario de la Salud (SCS).

«Ahora tenemos una quinta ola y esto es lo que tenemos que resolver. Hay que concienciar a los jóvenes, a los que no están vacunados. Hay que decírselo a ellos y a sus padres», manifestó ayer el presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres. Y es que las Islas se están enfrentando a un importante repunte de la pandemia de coronavirus, un hecho que está motivado, en gran parte, por la relajación de las medidas entre grupos de jóvenes que aún no han accedido a los sueros contra el SARS-CoV-2.

Ante esto, el líder del Gobierno canario recordó que entre abril y junio han fallecido tres personas menores de 39 años en el Archipiélago. Además, 47 han requerido ingreso hospitalario y cerca de una decena ha acabado en una cama de críticos. «Los jóvenes también enferman y pueden morir. Tenemos un sector que no está vacunado y esto puede afectar también al plano económico», subrayó Torres, para después hacer un llamamiento a la responsabilidad. «Hace falta un último esfuerzo y se lo pido especialmente a la gente joven que está disfrutando de las vacaciones. Les pido que mantengan el uso de mascarillas, si no hay distancia, y que no compartan vasos», insistió.

Sobre estas líneas, el presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV) y jefe de la Sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública, Amós García Rojas, indicó que, a pesar de que entre los jóvenes las complicaciones de los cuadros clínicos «no suelen ser tan frecuentes», el hecho de ser joven «no inmuniza frente a las formas graves de la afección», por lo que es importante recurrir a la vacuna. «Hay personas de entre 20 y 29 años ingresadas en ucis como consecuencia de la infección y, aunque la primera inoculación no va a cortar de inmediato el crecimiento del número de casos, es necesario empezar a incrementar la vacunación para mitigar los contagios», agregó el experto.

Con el propósito de alcanzar el 70% de la inmunidad de grupo el 31 de julio, en El Hierro ya se ha abierto la vacunación sin cita para los mayores de 16 años. En el resto de islas, este sector poblacional puede solicitar la inyección a través de la web www. canariassevacuna.com.

En la actualidad, La Graciosa es el único territorio del país que cuenta con toda su población mayor de 16 años vacunada. Hay que decir que en comunidades como Cataluña, donde la incidencia del patógeno a siete y 14 días presenta niveles preocupantes, se empezará a administrar esta semana los compuestos contra el covid a los jóvenes de entre 16 y 29 años. Madrid, en cambio, anunció que los mayores de 16 pueden pedir cita a partir de la próxima semana. Además, el próximo viernes se ampliará el sistema de autocita a los mayores de 25 años. Asimismo, en el País Vasco, una nómina compuesta por 270.000 jóvenes de entre 16 y 29 años tendrá que esperar hasta finales de esta semana para poder elegir cita en el portal del Servicio Vasco de Salud.

«Es muy importante que todos los grupos se vacunen. Lo jóvenes son también un eslabón fundamental en la vacunación y los necesitamos para salir de esta enfermedad», advirtió ayer la enfermera Begoña Reyero, coordinadora de la campaña de inmunización contra el Covid-19 en Canarias. Unas palabras que pronunció para invitar a todos los menores de 30 años a formar «parte de la solución».

Según notificó la Consejería, en el Archipiélago ya han sido administradas 1.952.828 dosis de los sueros, lo que ha permitido inmunizar a 840.395 personas, el 42,86% de la población diana. Además, 1.196.850 usuarios han accedido, al menos, a un pinchazo, lo que representa el 61,04% de los habitantes llamados a la campaña.