La Consejería de Sanidad explicó ayer que la discrepancia de datos entre los informes epidemiológicos y el portal de datos abiertos de la plataforma Grafcan se debe a que ambos utilizan distintos criterios para registrar los datos, y aclaró que ambos se pueden complementar y son válidos. Además, indicó se utilizan por parte de los técnicos de manera indiscriminada «en función de la circunstancia que deban analizar».

En este sentido, los datos de vigilancia epidemiológica los publica la Dirección General de Salud Pública en un informe diario en formato pdf en Informes epidemiológicos (gobiernodecanarias.org) En este informe epidemiológico los casos están «agregados por municipio de residencia en tarjeta sanitaria» (municipio de residencia). Los datos que muestra GrafCan están disponibles en formato gráfico en https://www.gobiernodecanarias.org/principal/coronavirus/acceso_datos.html. En este mismo portal se indica que «en el cuadro se reflejan los positivos confirmados mediante test de laboratorio de acuerdo con el municipio del centro de atención primaria al que se asigna el caso para el seguimiento». Asimismo, como se informa en el apartado de «Observaciones» en GrafCan: «Los únicos datos oficiales sanitarios son los que se reflejan en los correspondientes informes diarios» que son los que, según la Consejería de Sanidad se utilizan para establecer las distintas medidas de prevención y control.

A este efecto, explicó que el Ministerio de Sanidad, cuando detalla la información epidemiológica a nivel de municipio, asigna el caso al municipio de residencia según consta en la base de datos de SIVIES (Sistema para la Vigilancia Epidemiológica de España). Este criterio se usa en todo el país para informar de la incidencia por municipios. Esta decisión se toma por un criterio de homogeneidad en la vigilancia epidemiológica, para permitir la comparación entre diferentes zonas del país.

En las islas capitalinas, en los municipios de mayor tamaño y en las capitales pueden registrarse más casos –como es el caso de Santa Cruz y La Laguna– que los que les corresponden por residencia porque los pacientes no siempre residen en el municipio en el que tienen declarada su tarjeta sanitaria. Se da las circunstancia de que los pacientes se pueden haber desplazado a otro municipio de manera provisional (viaje, trabajo, estudios…) o permanente y no han actualizado los datos de tarjeta sanitaria. Han acudido a realizarse la extracción de la muestra en un centro de salud que no corresponde al de su municipio de residencia, por lo que van a ser asignados a un municipio que no es su municipio de residencia según tarjeta sanitaria, pero sí es el municipio donde realizan gran parte de sus interacciones sociales.