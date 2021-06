Marcela Kaufman da la bienvenida en el Puerto al mundo de la diversidad

«Bienvenidos al mundo de la diversidad». De esta forma concluyó la activista trans Marcela Kaufman la lectura de su manifiesto que pronunció en el mediodía de ayer a las puertas del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, «la primera ciudad turística de Canarias, además de ser una de las primeras ciudades de diversidad del paraíso canario».

En un tono más personal, Marcela Kaufman desveló su lucha en defensa del colectivo LGTBIQ+, «como persona trans que emigró 25 años atrás –desde su Brasil natal–. Puerto de la Cruz fue la ciudad que me redescubrió y mi me reconoció como artista para toda Canarias, la ciudad que me dio la oportunidad de ser una profesional reconocida y respetada por mi trabajo y no por mi sexo o condición». La artista no pasó desapercibido «ese camino tan duro que hemos tenido para llegar aquí, hasta lograr que ese camino lleno de curvas se convierta en una autopista llena de amor y de respeto», con la satisfacción de «luchar por un mundo mejor donde quepamos todas las personas más allá de cómo seamos, de a quién amemos y de cómo nos sintamos».

Marcela Kaufman, en presencia del alcalde portuense Marco González, aseguró que la ciudad «conmemora con satisfacción su diversidad y orgullo, una ciudad con una identidad de vanguardia forjada durante décadas».

Los Realejos.

El Ayuntamiento realejero se sumó a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con la lectura de un manifiesto bajo la premisa de que «los derechos LGTBI son y serán siempre derechos humanos». Desde el consistorio local, como municipio declarado institucionalmente en contra de la homofobia desde 2013 –y en esta edición bajo el lema ‘Los Realejos te quiere en colores’–, su teniente de alcalde, Adolfo González, y el concejal de Juventud procedieron al simbólico izado de la bandera arcoíris.

La Guancha.

Cargos públicos del Norte y activistas de la Asociación LGBTI* Diversas se reunieron en La Guancha, donde el colectivo incidió en que «nunca se nos debe olvidar que el Orgullo no pertenece a ningún partido, a ninguna institución, ni a ninguna empresa; corresponde a las entidades LGBTI* que lo trabajamos y reivindicamos durante todo el año».

Adeje.

El iza de la bandera arcoíris, precisamente en la plaza Pedro Zerolo de Adeje, marcó el acto central del día del Orgullo, que contó con la asistencia de representantes de la Asociación Canarypride, además de los concejales de Igualdad, Salud y Calidad de Vida y Discapacidad. “La lucha debe centrarse en conseguir que el respeto a la diversidad formal se haga real, contrarrestando el avance de ideologías políticas radicales y cortoplacistas que atentan contra la dignidad, seguridad e integridad como sociedad”.

Arona.

El alcalde procedido al izado de la bandera en la playa de Las Vistas, acto ya tradicional que se realizó por primera vez en 2017, con la exprimera ministra islandesa Jóhanna Sigurðardóttir y que desde entonces han participado la exvicepresidenta de Costa Rica Ana Helena Chacón y el premio Nobel Carlos Umaña.

Hoy, Guía de Isora.

El Centro de Creación Joven de Playa de San Juan acogerá una jornada para celebrar y visibilizar, con distintas actividades, las diversas realidades LGTBIQ+ de Tenerife. Hoy se inaugura la exposición de la I Caravana Trans, que permanecerá en Playa de San Juan toda la semana albergando la muestra itinerante ‘Ayer y Hoy, Memoria Trans de Canarias’, realizada por el Cabildo con colectivos LGBTIQ+.