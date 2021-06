Mostrar las vivencias de dos científicos durante la pandemia o entender por qué las cosas se han hecho de este modo. Esos son los objetivos que se marca Alfredo Corell para su intervención de hoy, 26 de junio, en el ARN Culture & Business Pride. El divulgador científico, conocido por sus intervenciones en televisión, quiere, ante todo, responder a las preguntas del público porque, como él afirma, «eso es la ciencia, resolver dudas».

«Todos los poderes deberían disponer de su propia asesoría científica». De este modo reclama el divulgador científico Alfredo Corell que lo aprendido durante la pandemia no caiga ahora en saco roto. El doctor en Biología, quien durante los últimos meses se ha hecho conocido en el país por sus intervenciones en diferentes medios de comunicación explicando los secretos del coronavirus a través de didácticas maquetas en las que emplea temática cinematográfica, estará hoy 26 de junio en el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife para participar en una de las charlas incluidas en el programa del ARN Culture & Business Pride. Durante su intervención destacará la necesidad de continuar informando sobre ciencia. Sin embargo, apela a la profesionalidad de los periodistas porque «en algunas ocasiones se ha llegado a asustar a la población» y concluye que «las noticias de salud hay que tratarlas con mucho respeto».

Explica que conoció este festival hace unos dos años y «me pareció muy curioso» por lo que ha sido «una grata sorpresa» que los organizadores contactaran con él para que participar este año. Durante su intervención junto a Eduardo López-Collazo quiere, sobre todo, que el público pregunte «porque sé que hay muchas dudas» y confía en que sea «un debate abierto, distendido y relajado y, sobre todo, informativo».

Colaborador asiduo de programas de Televisión Canaria durante estos últimos meses, a pesar de la encomiable labor que ha realizado en este tiempo, resume que «lo único que hago es emplear metáforas visuales para divulgar». De este modo, no solo se vale de maquetas con personajes por todos conocidos sino que además emplea mucha música. Así, además de la creatividad, son imprescindibles horas y horas de trabajo: «Para definir cómo iba mutando un virus y sus variantes se me ocurrió utilizar la canción My way, que tiene muchas versiones y llega un momento en el que ya no es el mismo tema».

Y Corell no se achanta ante ningún público. «Yo me dirijo a cualquier persona, no tienen que tener una formación concreta porque precisamente ese es mi objetivo, que cualquiera se entere para que pueda tomar sus decisiones de manera informada», relata el doctor en Biología, quien realiza «explicaciones muy básicas de conceptos muy complejos sobre inmunología» aunque lamenta que precisamente por hacer eso ha recibido la crítica de otros expertos, por realizar «explicaciones excesivamente simplistas».

La divulgación científica no es la única ocupación de Alfredo Corell, quien lleva muchos años siendo formador de formadores. Destaca la motivación que muestran estos profesores: «Por desgracia, los profesores universitarios no tienen la obligación de formarse en la parte más pedagógica, así que solo lo hacen aquellos a los que les llama mucho la atención y son un público muy agradecido». A pesar de que se trata de «un trabajo muy bonito», Corell afirma que «en los últimos años estoy logrando mayor satisfacción personal en la divulgación científica».

Retos

A pesar de que su labor se centra ahora mismo en el coronavirus, Corell destaca que existen otros temas que se merecerían la misma acción de divulgación. El cambio climático es uno de ellos porque, además, «en el fondo es uno de los motivos de las pandemias». El experto lamenta que no exista «conciencia ciudadana» en este sentido ya que, de haberla, «se produciría un cambio de estilos de vida» y añade que «culpamos a los estados grandes porque no tienen compromiso en la reducción de gases pero tampoco hay compromiso real de la ciudadanía para reducir consumos innecesarios» y recuerda que ese cambio se podría lograr gracias a la divulgación científica. Pero no solo este tema se merece más horas de divulgación. Corell también destaca la salud mental puesto que, «durante la pandemia, la sanidad se ha volcado con el Covid y se han dejado aparcadas otras patologías. Durante los próximos meses seguro que vamos a hablar mucho de ansiedad, de depresión y de la falta de psicólogos que existe en nuestra sanidad», aventura.