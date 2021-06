ARN Culture & Business Pride llega a la capital con La Bien Querida y Brays Efe

Santa Cruz de Tenerife albergará la cuarta edición del ARN Culture & Business Pride respaldado por Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Santa Cruz. El evento se celebrará entre los días 22 y 27 de este mes y contará con las actuaciones de La Bien Querida o Hidrogenesse y la visita de Brays Efe, entre otros. El festival volverá a contar con la entrega de los premios internacionales Alan Turing LGTBIQ Awards y estrenará el congreso mundial LGTB World Business Summit, lo que convertirá a esta zona en una de las más destacas para el colectivo LGTBIQ+ de todo el planeta.

Serán la Sala del Museo de Bellas Artes, La Recova y el Teatro Guimerá los espacios santacruceros que, en esta primera toma de contacto, albergarán las actividades de este año donde el programa del evento estará limitado, con aforos reducidos, marcado aún por las restricciones de la pandemia. Bajo la consigna, Another Way of Loving, Another way of Pride, ARN Culture & Business Pride ofrece una propuesta alternativa a las celebraciones del Orgullo, apostando por una completa agenda de actividades orientadas a todos los públicos.

El festival contará en esta ocasión con el conciertos de Hidrogenesse, el dúo de art-rock electrónico que actuará el día 24 en el espacio La Recova. Dos días antes recalará en este mismo enclave la activista y cómica Elsa Ruiz, excolaboradora de programas como Todo es Mentira y La Resistencia, quien inaugurará el ciclo de Sunset & Leisure con su particular monólogo. La Bien Querida es el proyecto de Ana Fernández-Villaverde, una de las voces más importantes del indie patrio, y será la encargada de cerrar el ciclo de Sunsets and Leisure el sábado 26 en el Teatro Guimerá.

Además, la recién estrenada presentadora de Rupaul Drag Race España, Supremme Deluxe desvelará cómo es entrar en el universo de las Drag Race en una conferencia el miércoles 23 en el espacio La Recova. Además, el músico guatemalteco Meneo formará parte de unos encuentros junto a Hidrogenesse. Precisamente este programa de conferencias incluye también la presencia de Abel Azcona, el enfant terrible del arte contemporáneo español que utilizando todo tipo de técnicas, soportes y disciplinas artísticas habla de identidad, violencia, dolor y sexualidad para hacer reflexionar al público. Lo hará junto al artista malagueño Ernesto Artillo e inaugurarán esta edición en la Sala del Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife.

También participarán este año el actor Brays Efe, conocido por encarnar a Paquita Salas en la serie de Netflix que le valió el premio Feroz al Mejor actor protagonista de una serie en 2017 y el deportista Javier Raya, elegido por el Comité Olímpico internacional como uno de los nuevos jóvenes líderes que aprovecharán el poder del deporte para marcar una diferencia positiva en sus comunidades. Raya fue campeón de España de patinaje artístico en 2011 y subcampeón en cuatro ocasiones.

Estas confirmaciones se unen a las de la influencer Dulceida, y los investigadores Eduardo López-Collazo y Alfredo Corell anunciadas semanas atrás. El resto del programa se dará a conocer los próximos días. Las invitaciones para asistir a las jornadas se pondrán a disposición de los interesados con carácter gratuito a través de la página web del Guimerá.

Oportunidad

La edil de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Gladis de León, manifestó que la capital «se enorgullece de poder convertirse en un referente de los negocios y la cultura LGTBIQ+» y añadió que se suman así a este proyecto, «no por el carácter liberal y tolerante que nos caracteriza, sino por una cuestión básica de justicia, a lo que hay que sumar que la diversidad LGTBIQ+ se ha convertido en un motor de cambios sociales, culturales y económicos de gran importancia». En el mismo sentido se manifestó la edil de Diversidad LGTBI+, Purificación Dávila, quien expresó su satisfacción por acoger en la ciudad este proyecto de diversidad que se ha convertido en referencia del colectivo a nivel mundial.

El consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, manifestó que «el ARN Culture & Business Pride es un evento que en tan solo tres ediciones ha convertido a Tenerife en un referente internacional de la cultura, el arte, la ciencia, el cine, la música y el talento para los negocios y emprendedores de prestigio internacional en torno a la comunidad LGTBIQ+». Añadió asimismo que se trata de «un evento público, accesible y gratuito, para todos los públicos y edades, poderoso dinamizador turístico y económico conjugado con un marcado compromiso social y responsabilidad corporativa».