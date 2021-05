Canarias amplía la apertura de bares, restaurantes y terrazas para frenar los botellones

El Gobierno canario fía todo a que el Tribunal Supremo autorice el cierre perimetral de las Islas que suban a niveles 3 y 4 sin que se haya planteado un plan B en el caso de que el órgano judicial no cubra las expectativas del recurso de casación. El Ejecutivo renuncia a recurrir el toque de queda al considerar que hay «alternativas» viables para mitigar los efectos de no contar con restricciones a la movilidad nocturna y porque hay escasas posibilidades de que el Supremo admita la continuidad de esta medida. Lo que sí decidió el Consejo de Gobierno ayer es ampliar el horario de apertura de la hostelería y la restauración una hora más, de las 23:00 a las 0:00 horas, en todas las islas incluidas las que están en nivel 2, en un intento por evitar que haya aglomeraciones y botellones en las calles.

El portavoz del Gobierno regional, Julio Pérez, indicó tras la reunión del Ejecutivo que, una vez decayó el estado de alarma y con él el toque de queda, esta ampliación de horario de bares y restaurantes puede ayudar a «controlar» la «tentación» de fiestas, botellones o concentraciones en espacios públicos. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, mantendrá en los próximos días una reunión con representantes del sector para analizar los pormenores y las razones de esta decisión y a ellos apeló el portavoz del Ejecutivo canario para que coadyuven, «como hasta ahora», en la aplicación de las normas.

Las islas que están actualmente en nivel 2 son Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y El Hierro, que tenían el horario límite de cierre de los restaurantes y cafeterías a las 23:00 con el inicio del toque de queda que estaba autorizado hasta el sábado por la noche, en que quedó sin vigencia el estado de alarma. Ahora, y atendiendo también a las reivindicaciones del sector, se amplía una hora la posibilidad de estar en locales de restauración y ocio con la confianza en que el sector siga cumpliendo con la normativa en el control de aforos. Pérez consideró que teniendo a la población «controlada» en locales con medidas de seguridad se evita que las calles se conviertan en lugares de concentración de botellones.

Sin embargo, a esta iniciativa de flexibilizar los horarios nocturnos se añade el refuerzo de las medidas de seguridad que se aprobarán hoy en la Junta de Seguridad, órgano convocado por el presidente del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife con la participación de integrantes del Gobierno autonómico, mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad locales, autonómicas y del Estado, representantes de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), de la Federación Canaria de Islas (Fecai) y de la Delegación del Gobierno. El temor a que este fin de semana se produzcan aglomeraciones como las sucedidas hace unos días en la Península ha propiciado este encuentro para contar con más agentes en las calles, vigilar las zonas donde más se suelen concentrar los botellones y recurrir a las sanciones vigentes si fuera necesario. Julio Pérez hizo un especial llamamiento a la población juvenil para decirles que «el virus sigue ahí» y que el hecho de que no haya toque de queda no significa que no haya que cumplir las normas para seguir controlando la pandemia. «Esperamos que se comprenda, por parte de la población joven, la importancia que tiene el cumplimiento de las normas porque descansa en su comportamiento el que derrotemos a la enfermedad, que sigue ahí. Que se acabe el estado de alarma o el toque de queda no significa que no haya que tomar ninguna precaución o ninguna limitación», concluyó Pérez.

Defensa con «dignidad»

Julio Pérez espera que la Comunidad Autónoma pueda defender con «dignidad» sus argumentos ante el Tribunal Supremo. El portavoz del Ejecutivo y consejero de Justicia y Seguridad considera que el hecho de que la Fiscalía y dos magistrados del TSJC se hayan posicionado a favor del cierre perimetral de las islas en determinados casos hacen más viable que este recurso prospere en el Alto Tribunal. Asimismo, Canarias cuenta con los pronunciamientos judiciales en otras comunidades autónomas como Galicia, Andalucía o Extremadura donde sus tribunales superiores han admitido el cierre perimetral de aquellos municipios con elevados índices de contagiosidad para evitar la propagación del virus.

Por otro lado, los informes de Salud Pública sostienen que la medida del cierre perimetral, de no adoptarse, no puede ser sustituida por medidas alternativas, al contrario de lo que ocurre con el toque de queda, que puede ser sustituido, en parte, por medidas de control de horarios y de actividades o por el establecimiento de un número máximo de personas que pueden concurrir a encuentros familiares o sociales, esta última ratificada por el TSJC. «Hay por tanto una reflexión jurídica que dice que este es el camino que tiene un poco más de probabilidad de ser recorrido con éxito, siempre con dificultad», afirmó Pérez, quien también considera que el Ministerio Fiscal no se opondrá al recurso del cierre perimetral al considerar que no se trata ni del cierre del conjunto de la Comunidad Autónoma, ni en cualquier situación.

Pérez admitió que no hay plan B en el caso de que el Supremo desestime el recurso de casación de la Comunidad Autónoma. «Si no hay cierres a nivel insular ya tomaremos decisiones en ese momento, ahora no hay plan B», sostuvo el portavoz gubernamental. Pérez mostró su confianza en que la más alta instancia judicial admita esta medida y apuntó que, mientras tanto, siguen vigentes las medidas de control en la entrada de pasajeros nacionales en puertos y aeropuertos y la exigencia de pruebas negativas a los turistas cuando se alojan en un hotel o establecimiento reglado.

Según el portavoz, «tanto el toque de queda, como el cierre perimetral son medidas que esperamos nunca más haga falta tener que implantar, y si seguimos en esta discusión es porque creemos positivo contar con esa posibilidad. Pero a partir de ahora el control de la pandemia va a descansar mucho más en el comportamiento individual, en el seguimiento de las indicaciones de las autoridades y en el cumplimiento de las normas, más que en la imposición radical como hemos tenido hasta ahora».

Por ahora los números de contagios y la evolución de la pandemia acompañan a favor de no insistir en la discusión judicial en torno al toque de queda y el Ejecutivo espera que con el resto de medidas vigentes se mantenga esta dinámica. Si el Supremo admite el cierre perimetral de las Islas sería una medida de desahogo que sólo se tomaría en el caso de que haya un nuevo incremento de los contagios precisamente por el relajamiento de las normas después de la finalización del estado de alarma. En este sentido, el informe de Salud Pública en el que se basó el Gobierno para llevar el asunto al TSJC sostiene que actualmente el nivel de vacunación no es suficiente para evitar que puedan producirse picos y rebrotes, por lo que es necesario que se mantengan las medidas coercitivas.

Una vez que se presente hoy el recurso ante el Supremo, éste tiene cinco días para dictaminar, lo que supondría que el próximo martes a lo sumo estaría la resolución del Alto Tribunal. El resto de comunidades autónomas también están pendientes de este fallo ya que ninguna de ellas ha presentado recurso de casación, incluidas aquellas donde no se ha autorizado el toque de queda como es el caso de País Vasco o Navarra.

Prohibición

Antes del pleno del Parlamento celebrado por la mañana, el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, matizó que el cierre perimetral no conlleva la prohibición de la salida y entrada de una isla sino la obligatoriedad de tener un test negativo y que es una medida «efectiva y constitucional». Para Torres el toque de queda es la medida «menos relevante» porque hay otras complementarias, como el cierre de la restauración a una hora determinada. Aunque decaiga el toque de queda, el presidente canario recordó que no puede haber reuniones de más de diez personas en el mejor de los casos, si la isla está en el nivel de alerta uno.

En el Consejo de Gobierno celebrado ayer se vieron los últimos datos de la pandemia en las Islas y Julio Pérez aseguró que el virus «retrocede y la vacunación avanza» porque los datos son «esperanzadores» y consideró que los brotes que se registran en algunas islas pueden ser «muy visibles» y pudieran distorsionar la imagen general de que la pandemia en las islas presenta una tendencia «ligeramente descendente»..

El objetivo del Gobierno es poner 30.000 vacunas diarias y si no se alcanzan es porque no hay vacunas, dijo Pérez que, aún así, se mantiene la pretensión de lograr durante el verano la inmunización de la población diana.

Por otro lado, ante la disparidad de criterios por parte de los tribunales, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, consideró ayer que es «normal» que los tribunales superiores de Justicia autonómicos estén dictando resoluciones dispares en relación con las medidas restrictivas planteadas por los gobiernos regionales. Calvo se ha referido al debate abierto tras el fin del estado de alarma en su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso para informar sobre diversas cuestiones de actualidad.

Para la vicepresidenta, era «obvio» que al levantarse la alarma el pasado domingo, lo que había ocurrido en los juzgados a nivel provincial «iba a ocurrir a nivel nacional», sin que eso suponga que se haya generado confusión, como le han reprochado PP y Vox. «No es un caos. Es el comportamiento normal de los tribunales de cualquier país que cada tribunal, soberanamente, interpreta con la mejor intención. Y con la mejor intención colocamos al Tribunal Supremo para que unifique criterio», ha explicado Calvo.

Los tribunales superiores de Baleares, Comunidad Valenciana y Galicia han avalado el toque de queda, mientras que lo han rechazado los del País Vasco, Canarias y Navarra. Calvo ha remarcado que estos pronunciamientos distintos se enmarcan en «lo normal de una Justicia que está funcionando con normalidad, bien y cumpliendo su papel, y los Ejecutivos (autonómicos) el suyo proponiendo las medidas que creen que necesitan».

La vicepresidenta primera ha señalado que el Gobierno «estará atento» a lo que diga el Tribunal Supremo cuando decida sobre el recurso de Canarias.

Durante el pleno de ayer en el Parlamento el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, recibió la información de última hora de los servicios jurídicos para ultimar el recurso ante el Supremo. A continuación, el jefe del Ejecutivo regional habló ante los medios para confirmar que Canarias prefiere recurrir el cierre perimetral y no el toque de queda. |