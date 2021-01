Los tres grandes premios del Sorteo Extraordinario del Niño dejaron ayer en Tenerife 550.000 euros repartidos entre 11 décimos vendidos en administraciones y receptores mixtos de municipios del área metropolitana, el sur y el norte de la isla. La suerte trajo hasta la Administración Número 8 de Santa Cruz de Tenerife el único décimo del 19570, el primer premio de este emblemático sorteo, dotado con 200.000 euros. Dos pedazos del 03436, el segundo, se vendieron en Arona y Adeje, donde repartieron 150.000 euros más (75.000 cada uno). El tercero, con 25.000 euros reservados para cada décimo del 05587, dejó otros 200.000 euros en puntos de venta de Santa Cruz, La Laguna, Granadilla de Abona, Candelaria, Icod de los Vinos y La Victoria de Acentejo.

El Gordo, el 19570, viajó hasta La Número Ocho de Santa Cruz de Tenerife, ubicada en el número 42 de la calle Emilio Calzadilla, y también en la localidad grancanaria de Gáldar. La suerte encontró a la administración tinerfeña cerrada por tratarse de un día festivo, pero en apenas una hora su propietaria y una de sus trabajadoras acudieron a celebrar el premio más deseado con los medios de comunicación y algunos vecinos que se acercaron al negocio.

La propietaria de la Administración Número 8 de Santa Cruz de Tenerife es María del Carmen Gil Clavijo. Ella no tenía previsto abrir ayer hasta que recibió en casa una llamada que la hizo saltar de alegría. “La hija de un vendedor me llamó, cuando estaba viendo los Reyes, y me dijo que habíamos dado el Gordo. Empecé a brincar en casa. Mi marido me miraba extrañado y yo estaba que no me lo creía”, recuerda. La Número Ocho viene de una tradición familiar de tres generaciones: fue de la abuela de María del Carmen Gil, luego de su madre y, desde 1997, la gestiona ella. Es la primera vez que dan un primer premio del Sorteo Extraordinario del Niño y la alegría fue “inmensa”, aunque sólo haya sido un décimo vendido a través de terminal. Esos 200.000 euros que algún afortunado compró en la calle Emilio Calzadilla son una auténtica bendición en tiempos de Covid-19.

Susana, trabajadora de la única administración que pudo celebrar el Gordo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, añadió que “en estos tiempos tan difíciles dar cualquier premio es el no va más. Estamos muy contentos y emocionados. El martes dije que quería sentir esta sensación y ahora se ha hecho realidad”.

Los dos décimos agraciados con el segundo premio (03436), dotados con 75.000 euros, se vendieron en la gasolinera Cepsa de Costa del Silencio, cerca de Las Galletas, en Arona, y en el centro comercial Siam Mall, en la vecina localidad de Adeje. Además, repartió más suerte y más euros en las localidades de Las Palmas de Gran Canaria y Arucas, en la isla vecina.

Los ocho décimos del tercer gran premio de la mañana, el 05587, dotados con 25.000 euros cada uno, se vendieron en Granadilla de Abona (2), Candelaria, Icod de los Vinos, La Laguna, Taco, Los Campitos y La Victoria de Acentejo. Además, en la provincia de Las Palmas se despachó en diversos puntos de Gran Canaria (Las Palmas de Gran Canaria, Teror, Mogán, Telde, Santa María de Guía y Arguineguín); Fuerteventura (Antigua), y Lanzarote (San Bartolomé).

De La Chasnera a Víveres Kiko

La suerte del tercero se limitó a un décimo por cada punto de venta, a excepción de la popular gasolinera La Chasnera, de Granadilla de Abona, donde se despacharon dos décimos del 05587 o, lo que es lo mismo, 50.000 euros. En este punto del Sur están acostumbrados a repartir premios y a vender muchos décimos. Todo lo contrario que Víveres Kiko, un pequeño negocio de Los Campitos, en Santa Cruz de Tenerife. Su propietario, Francisco Rodríguez, no podía disimular ni el orgullo ni la alegría por haber vendido un tercer premio del Niño: “Estamos en una calle pequeñita, aquí medio escondidos en Los Campitos. Ves que hay sitios, como la gasolinera del sur, que tiene siempre colas para comprar números y aquí nos cuesta mucho venderlos, así que de verdad estamos de suerte”, explicaba.

Francisco Rodríguez está convencido de que los 25.000 euros de su tercer premio ayudarán a algún vecino del entorno de Los Campitos: “Creemos que lo habrá comprado alguien muy cercano porque no estamos en una zona de paso. Tenemos una tremenda alegría y a ver si de paso este premio nos hace un poco de promoción del negocio”, aseguraba entre risas a EL DÍA.

Inco, del Bazar JK de la avenida de Los Majuelos, en La Laguna, también celebraba ayer la suerte de contar su primer premio importante en el sorteo del Niño: “Habíamos dado premios en loterías en los años 2017, 2018 y 2019. En el 2020 no tuvimos suerte, pero 2021 comienza con esta buenísima noticia”.

Los tres premios más grandes de la Lotería del Niño dejaron en Tenerife algo más de medio millón de euros, pero los tinerfeños recibirán más dinero gracias a los reintegros, las aproximaciones y las terminaciones especiales de un sorteo que repartió 700 millones de euros en toda España.

El Bazar JK, en el número 37 de la avenida de Los Majuelos, en el municipio de La Laguna, fue uno de los siete puntos de venta de la isla de Tenerife que repartió el tercer premio, dotado con 25.000 euros al décimo. |

María del Carmen Gil Clavijo, propietaria de la Administración de Loterías Número 8 de Santa Cruz de Tenerife, en la calle Emilio Calzadilla, celebra la suerte de vender el único décimo del Gordo del Niño en esta provincia, junto a Luis de Montis, delegado de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado en Santa Cruz de Tenerife. |