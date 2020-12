El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, se ha mostrado optimista con la llegada de la vacuna contra la COVID-19 a España y en concreto a Canarias y La Gomera, donde ya los mayores están recibiendo las dosis de viales de Pfizer.

Para Curbelo, "la llegada de la vacuna no sólo supone un paso importante para alcanzar una mayor inmunidad que proteja a la población y haga frente al virus, sino que además implica una dosis de certidumbre e ilusión necesaria para emprender el camino hacia la recuperación socioeconómica de Canarias".

"La vacuna llega para quedarse porque habrá dosis suficientes para inyectar a todos los sectores de la población, comenzando por los mayores que se encuentran en las residencias, centros sociosanitarios y personas con dependencia severa", precisó.

En este sentido, celebró que las vacunaciones hayan comenzado este domingo en La Gomera, donde los mayores de la residencia La Inmaculada de San Sebastián han sido los primeros en recibir las dosis de viales, para continuar este lunes en el resto de centros de mayores de la isla.

"El objetivo es que todos los mayores de Canarias, unos 17.000 que se encuentran en residencias, junto a los profesionales sociosanitarios, estén vacunados antes de final del mes de enero", indicó.

"La pandemia ha generado una crisis mundial a todos los niveles pero además ha roto familias y truncado muchos sueños, por lo que esta vacuna es crucial, ya que llega para sembrar esperanza y aportarnos seguridad para afrontar el futuro con mayores garantías", añadió.

No obstante, apeló a la solidaridad y la responsabilidad individual para no bajar la guardia, "ya que si bien la vacuna es un importante avance para vencer al virus, no estamos exentos de seguir contagiándonos y de poder contagiar a los demás".

"Por ello, pido máxima prudencia para cumplir en todo momento con las medidas sanitarias y un esfuerzo especial en estas fechas, en las que debemos primar la protección propia y de los nuestros a las ansias de reencuentro y reuniones con amigos y familiares", ultimó.