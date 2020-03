Sanidad baraja incrementar las medidas de control del coronavirus

El Ministerio de Sanidad baraja la posibilidad de reforzar las medidas de control contra el coronavirus, sobre todo en Cataluña, Andalucía, País Vasco y Madrid, donde hay positivos de origen dudoso, comentó ayer Fernando Simón, director del centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias, quien avanzó que España se prepara para afrontar un posible escenario peor de la epidemia aunque llamó a la calma a los ciudadanos porque la situación, por el momento, "está controlada".

Simón consideró que "no es necesario elevar el nivel de alerta" con medidas de contención drásticas, desaconsejó al personal sanitario participar en eventos internacionales de riesgo para poder atender las emergencias que puedan surgir y aseguró que no hay razones aún para cancelar actos masivos como las Fallas, que comenzaron ayer. El Gobierno de España se desmarca así de Francia , Alemania y Suiza, que ya han reforzado los controles contra el Covid-19 alertados por la situación del norte de Italia, donde hay 1.128 infectados por el Covid-19 y que ha obligado a suspender todo tipo de celebraciones y citas deportivas. "Cancelar eventos no debe de ser una medida generalizada pero hay que tener cuidado", subrayó antes de considerar "bastante extraño" que personas que viven en zonas de riesgo pretendan venir a España a disfrutar de fiestas o de partidos de fútbol.

La decisión de reforzar las medidas de prevención del coronavirus fue analizada ayer en un peculiar consejo interterritorial de Sanidad presidido por el ministro Salvador Illa, que mediante una videoconferencia se puso en contacto con los consejeros para evaluar la situación. Hoy se reunirá un equipo de trabajo formado por los responsables de Vigilancia Epidemiológica y de Salud Pública de las zonas donde hay casos que generan dudas a los profesionales como el de una médico de Cataluña que acudió a un evento en Múnich, un paciente de Málaga, otro del País Vasco y los siete de Torrejón de Ardoz relacionados con un contagiado de 77 años que está en la UCI.

Sanidad elevó a 79 los contagiados por coronavirus, de los que nueve no son importados de zonas de riesgo y su filiación de origen es una incógnita. Son estos casos los que investigan a conciencia las autoridades sanitarias para evitar la transmisión de la enfermedad en las "zonas que generan dudas".

Estudian también la situación de algunos pacientes que sufren infecciones respiratorias graves en Madrid, Navarra y Castilla-La Mancha, donde una mujer permanece ingresada en la UCI con una neumonía grave. Los otros dos pacientes hospitalizados por coronavirus en las UCI del hospital de Torrejón de Ardoz y del Carlos III "siguen estables dentro de la gravedad", declaró el director del centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias.

"El 90% de los positivos son importados", insistió en la comparecencia que da cada día Simón para informar de la evolución de la epidemia, que afecta ya a 13 comunidades autónomas.

Ecuador ha confirmado en su territorio el positivo de una ecuatoriana que reside en Torrejón de Ardoz. "Estamos rastreando los contactos que ha tenido esta mujer", aseguró Fernando Simón, para controlar la posible propagación del virus que mantiene a la mujer en estado crítico en su país. Además, España está en contacto permanente con las autoridades de los países que han visitado recientemente los infectados por el Covid-19, sobre todo, en Latinoamérica.

Fernando Simón informó de que en el mundo hay contabilizados 86.900 casos de coronavirus. En China se han producido en las últimas 24 horas 573 contagios, casi todos en la región de Hubei, epicentro de la epidemia.

Preocupa la situación de Corea del Sur, con más de 3.500 contagios y la de Irán, con casi 1.000. Japón, con 293 casos, comienza a salir de la lista de zonas de riesgo y Singapur dice tener 102 positivos.