Más ayuda para el videojuego canario

La industria del videojuego se ha consolidado como uno de los sectores más rentables del mundo. La facturación global de este medio es el doble de lo que genera el cine y seis veces más que las cifras que maneja el sector de la música. Dentro de todo este gran negocio, los videojuegos que salen al mercado pueden ser Triple A (nombre que se le adjudica a las grandes producciones como, por ejemplo, Fifa) e indie (su presupuesto es muy limitado y trabajan de forma independiente, sin el amparo de una gran empresa). Sin embargo, al igual que sucede en otras materias como el cine, el núcleo duro productor se encuentra en Estados Unidos y los países nórdicos, tanto con superproducciones de gran presupuesto como con títulos independientes.

A pesar de esta tónica tan habitual, son muchos los que dedican sus esfuerzos a la creación de videojuegos. Según el portal web Devuego, en España hay 711 estudios, de ese total, Madrid, Cataluña y Andalucía son las comunidades que disponen de mayor número de estudios, con 167, 157 y 97 respectivamente. Canarias en cambio, tiene 13 estudios de desarrollo, lo que supone un 2% frente a la cifra total. Para comprender la dificultad del desarrollo, tanto a nivel nacional como regional, hay que destacar los datos que ofrece la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento, (DEV), quienes señalan que 92% del capital social que componen a estas empresas proviene de los propios socios fundadores. En este mismo sentido, las cifras más actualizadas señalan que el 77% de las empresas en España no han recibido ningún tipo de ayuda pública. Esta problemática genera que los profesionales del sector deban emprender con sus propios y sustentar su actividad en el tiempo con la autofinanciación resultante de sus ejercicios.

El videojuego en Canarias. Uno de los factores que incide en la cantidad de empresas y desarrolladores independientes en el Archipiélago, es la formación. El número de másteres, expertos y cursos que tienen las islas supone una oferta formativa más limitada con respecto a la península. No obstante, para Luis Lodos, miembro de Eteru Studio (un equipo de desarrollo afincado en Gran Canaria), mucha de la información y los mejores profesionales del sector "están en internet" y señala que la formación de los miembros del estudio "se enfocó en base al emprendimiento, más que al desarrollo de videojuegos".

Desde Eteru Studio señalan que muchas veces lo importante es empezar con un proyecto para "romper el hielo" y aprender en consecuencia con las dificultades que puedan ir surgiendo. Asimismo, explican que en Canarias no existe una limitación al respecto de la industria lúdica porque "nosotros creamos el proyecto" y, a través de la publicación de internet en varios idiomas, "llegamos a un mercado global". Lo único que atañe a Canarias es "el uso del internet y el pago de impuesto", porque el resto "se realiza a través de internet y de forma autónoma."

No lo ve de la misma forma Isidro Quintana, fundador Triple-O games, que, con amplia experiencia en el sector, opina que desarrollar un videojuego en Canarias "es como intentar vender arena en el desierto". Para Quintana "no hay industria, absolutamente nada. Antes empezar requería de talento que no había, ahora hay un poquito más, pero sigue habiendo bastante desconocimiento en el tema del desarrollo de videojuegos", afirmó.

Las vías de financiación. Las opciones financieras para emprender en la creación de videojuegos son diversas. Según Quintana, en la parte pública hay bastantes, como SODECAN, que cuenta con varias líneas para emprendedores y de tecnología e innovación, además de ayudas y subvenciones que se pueden solicitar a nivel estatal. Por otra parte, en lo que se refiere la financiación privada en Canarias se refiere, Quintana apunta a que "es inexistente" porque no hay inversor privado que entienda este sector lo suficientemente como para financiar. Si alguien quiere obtener financiación privada tiene que acudir al norte de Europa que "es uno de los lugares en los que la industria manda Reino Unido, Finlandia Dinamarca, noruega, países nórdicos en general y Alemania. Ahí es donde están los inversores privados que realmente invierten en juegos".

También está la opción de los distribuidores, es decir, aquellos que cofinancian un proyecto tras probar una demostración jugable del mismo, facilitando e impulsando su creación. A su vez, las ventajas las ventajas fiscales que existen en Canarias la colocan como una de las mejores de Europa por el 4% de la Zona Especial Canaria, el 45% de deducción por innovación, enmarcada en el régimen fiscal general, luego está la reserva de inversión Canaria.

Sin embargo, Gabriel Jiménez, desarrollador independiente y finalista en los playstation talents (concurso de desarrollo impulsado por la marca Sony con un premio de 10.000 euros en metálico), considera que el problema de muchas de esas ayudas son los requisitos porque "te piden estar constituido como una sociedad limitada o llevar un año en activo". Cuando quedó finalista le contactó un inversor con 200.000 euros, pero "yo tenía que aportar una inversión inicial de 50.000".

El presidente de la Asociación Canaria de desarrollo de videojuegos (ACADEVI), Adrián Rivero, resalta que el desarrollo se fomenta a través de las Gamejams y otros eventos como la TLP que cuenta con la zona indie". En este sentido, ACADEVI expresa su intención de realizar una feria sobre el desarrollo de videojuegso, aunque también concluye en que se necesitan ayudas y fondos porque "hay potencial, pero una cosa es que haya potencial y otra que haya medios".

Otras vías de financiación

Cuando un desarrollador o un estudio quiere sacar adelante un proyecto, puede optar por diversas opciones como los playstation talents, donde su proyecto es seleccionado para atravesar un concurso y, si resulta ganador, obtener una retribución a cambio. Debido a que quienes participan en estos certámenes tienen que ser seleccionados previamente por la propia marca que lo organiza, muchos acaban optando por campañas de micromecenazgo. Agustín Arizcun, fue de los primeros en graduarse en el máster de desarrollo de videojuegos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. A través de la iniciativa de un profesor y un grupo de alumnos entre los él se encontraba, decidieron comenzar el desarrollo de un videojuego llamado Ren Hu. Arizcun expone que los recursos son escasos tanto a nivel regional como nacional y por ello, decidieron emprender una campaña para alcanzar una financiación de 25.000 euros, alcanzando finalmente 5.000. Para el gran canario, el problema estuvo en la ambición porque es como si tratas de hacer "una obra de arte con el Paint".

'Gris' arte en movimiento

Creado por el estudio catalán Nomada Studio y con tinerfeño como jefe de animación entre sus filas, Gris ha resultado ser una de las mejores experiencias en videojuegos que destacan por su apartado artístico y el uso de la paleta de colores para transmitir una ambientación única. La simpleza de los controles para jugarlo y su duración de tres horas lo convierte en uno de los títulos más accesibles para cualquier persona que esté o no familiarizada con los videojuegos.

Gris, al igual que Rime no necesita recurrir a los diálogos para transmitir al jugador emociones que le permitan empatizar con su protagonista.

'Rime', el juego que reflexiona sobre la pérdida

El videojuego de la desarrolladora Tequila Works se lanzó al mercado en el año 2017, destacando como una de las obras que los jugadores más disfrutaron ese mismo año. Actualmente se ha convertido en uno de los referentes del videojuegos español, no solo por su gran banda sonora, sino por su leitmotiv: la pérdida de un ser querido.

Lo que en un principio se presenta como una consecución de eventos sin aparente sentido, acaba cobrando forma al final de la experiencia jugable, convirtiéndose así en un juego que transmite una gran carga emocional a pesar de haber prescindido de diálogos.