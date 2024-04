Un estudio del Cabildo fijará cómo se limitará el acceso al Parque Rural de Anaga en dos años

La antigua sede de La Gangochera, en la Cruz del Carmen, fue el punto de encuentro elegido por la consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García, para, junto a sus compañeros de equipo de Gobierno Dámaso Arteaga, de Carreteras, y Blanca Pérez, de Medio Ambiente, anunciar de la segunda fase del Plan de Acción para Anaga, que consiste en el inicio de un estudio que determinará cómo se limitará el acceso al Parque Rural.

Encuestas entre vecinos y visitantes de la Reserva de la Biosfera se alternarán en los próximos días con la colocación de unas cámaras que se limitarán a contabilizar el número de vehículos que entran y salen del Macizo, según explicaron los concejales de Movilidad de La Laguna, Domingo Galván, y del Distrito Anaga de Santa Cruz, Gladis de León.

Pese a la negativa de la propia consejera de Movilidad a que estuviera presente la prensa en la reunión con casi un centenar de vecinos, los residentes contaron al término del encuentro que se prolongó durante casi dos horas que Dámaso Arteaga, de Carreteras, fue el primer en intervenir y explicó las obras que se llevan a cabo en la dorsal de Anaga. Los cortes puntuales durante los trabajos, que comenzaron la noche del pasado lunes, se prolongarán durante dos semanas, ya que a partir de ahí se intervendrá en las cunetas. Será a partir de julio cuando se retomará el asfaltado en la calzada para colocar la capa de rodadura, ya que hasta ahora está en capa base, según precisó el propio Dámaso Arteaga a este periódico.

La mejora del firme abarca desde Las Canteras hasta El Bailadero y tiene una inversión de tres millones de euros. Los vecinos también le plantearon al Cabildo si tiene previsto intervenir en aquellos accesos a los pueblos y asentamientos de Anaga que se encuentran en avanzado estado de deterioro, algo que se comprometió a estudiar Dámaso Arteaga.

‘Pedicura’ forestal

El responsable de las carreteras insulares también anunció que se procederá a una «pedicura» en la masa forestal que invade la vida, si bien para ello serán los técnicos quienes determinarán en cuáles se interviene para evitar también la caída de taludes o de árboles que se encuentran en el margen de la carretera, entre la satisfacción de los residentes.

Siguió la consejera de Movilidad, Eulalia García, que avanzó en que se trabaja en el segundo Plan de Acción de Anaga que pretende dar respuesta al caos de tráfico que denuncian los vecinos. Para ello, de forma inmediata se procederá a realizar las encuestas a los vecinos y visitantes, además de instalar cámaras para contabilizar el acceso real de vehículos al Parque Rural.También dio cuenta de que ya se ha celebrado una reunión con las empresas de los coches de alquiler, que han mostrado buena voluntad para colaborar a la hora de informar a sus clientes sobre la necesidad de no aparcar en medio de la carretera, en cumplimiento de la normativa.

"Los cortes puntuales en la carretera durarán dos semanas y se retomarán en julio" — Dámaso Arteaga

Según el concejal de La Laguna, Domingo Galván, su homóloga en el Cabildo ‘lanzó flores’ a la labor desarrollada por su departamento dado que está muy avanzado el contrato programa que permitirá la mejora del transporte urbano con guaguas de Titsa, que supondrá tanto el incremento de la flota como la mejora de la frecuencia, lo que redundará en un mejor servicio para los vecinos del interior de Anaga, tanto de Aguere como de la capital tinerfeña.

El propio Galván explicó que estas acciones se enmarcan en el segundo Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera de Anaga que determinará los mecanismos de control para controlar el acceso.

Junto a Dámaso Arteaga y la consejera de Movilidad, también intervino un técnico de su departamento que dio cuenta del inicio de la compilación de datos a través de encuestas a los vecinos, además de solicitar al ISTAC datos sobre la población de Anaga para completarlos con el control de vehículos que acceden y salen del parque, así como los horarios y días de mayor frecuencia. La búsqueda de aparcamientos, así como habilitar plataformas –una de ellas se baraja que esté en Las Canteras– y la puesta en marcha de guaguas lanzaderas serán claves en el sistema que regulará el acceso dentro de dos años, cuando se prevé ya sea una realidad el plan de movilidad y cómo ejecutarlo.

"Estamos satisfechos porque vemos cómo después de mucho tiempo hay avances" Gladis de León — Concejala de Anaga, de Santa Cruz de Tenerife

Por Santa Cruz, la concejala de Anaga, Gladis de León, mostró su satisfacción porque después de muchos años «vemos avance». «El plan de movilidad permitirá conocer cómo limitar el acceso, ya sea por días u horarios, así como el tipo de guaguas que podrán pasar y las zonas donde se podrá dejar el coche para acceder en guagua.Está todo en estudio, pero avanza».

A corto plazo, el Cabildo promoverá una reunión con el sector del transporte discrecional y pedirá más implicación de la Guardia Civil, la Policía Canaria y los agentes locales de Santa Cruz y La Laguna para regular el tráfico en una vía que en el trazado insular depende en exclusiva de la Benemérita.

"Tenemos muy avanzado el nuevo contrato que mejorará el transporte en la zona" Domingo Galván — Concejal de Movilidad de La Laguna

Algunos vecinos abandonaron antes de que finalizara la reunión decepcionados por el anuncio y, en especial, con la consejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez. Entre los momentos que suscitaron el malestar, cuando la exconcejala de La Laguna pidió a los vecinos esperar por las conclusiones de los técnicos, «que son los especialistas», para restar valor a las opiniones de los residentes, a su juicio. También despertó malestar la defensa de la consejera de Movilidad, Eulalia García, de ‘los coches de alquiler’, cuando dijo «no todos los que aparcaban mal son los visitantes’.

Al término de la reunión, una vecina espetó a los políticos que «son las mismas promesas de hace 30 años y no hay avances» y otro denunció ‘el talón de Aquiles’ del plan: «se olvidan de la cara Norte de Anaga», el referencia a la zona de Valle Brosque, donde está uno de los senderos más visitados. La consejera Blanca Pérez emplazó a que el ayuntamiento de Santa Cruz diera respuesta, ante la preocupación del vecino que se fue en balde : «Con la iglesia hemos topado», mientras no faltó quien lamentó que las mismas cámaras que se instalarán para contar coche no se utilicen para controlar posibles conatos forestales.