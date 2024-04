Vecinos de Anaga: "Venimos a buscar soluciones y no a generar problemas"

Casi un centenar de vecinos de las asociaciones de la Reserva de la Biosfera de Anaga participaron la tarde de este martes en la ‘cumbre’ convocada por la consejera insular Eulalia García, y secundada por sus compañeros del Gobierno de Tenerife Dámaso Arteaga, responsable de Carreteras y Blanca Pérez, de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, con la presencia de la concejala del Distrito Anaga en Santa Cruz, Gladis de León, o Domingo Galván, de Promoción y Desarrollo Local, Medio Ambiente, Sanidad, Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de La Laguna.

Antes de que comenzara la reunión, Goya Alonso, de Afur, aseguró que «aquí venimos a buscar soluciones y no a generar problemas», aseguró en tono conciliador, mientras que Margarita, otra residente de la zona, aseguraba que «no estabamos en contra con que cierren la carretera de Anaga por la noche para que la asfalten, prefiero eso a que se eternicen los trabajos. Si hay que desviarse por San Andrés dos o tres días, lo preferimos a que los trabajos duren semanas porque no se puede hacer de una vez».

También agradecían el tono conciliador del consejero DámasoArteaga, que ajustó los horarios de la limitación del tráfico, que se retrasa de diez a once de la noche y se adelanta de seis a cinco de la madrugada para facilitar el paso de los vecinos que finalizan su turno laboral o que tienen que utilizar la guagua 076 por la mañana.

«Aquí el problema que tenemos son los turistas», aseguran otros residente, para precisar que no están en contra de la visita de los extranjeros, sino de cómo se gestiona la visita. «Se publicita mal Anaga; ese es el problema. Antes había aparcaban los vehículos dentrás del restaurante de la Cruz del Carmen, donde era un corta fuego». Los residentes se lamentan de que los visitantes dejen su coche en la misma calzada. «Imagínate que no encuentro aparcamiento enla Laguna. Yo no puedo aparcar en medio de una calle».

«Venimos a escuchar lo que nos dicen y luego nosotros lo procesamos y les planteamos nuestras demandas», comentó otro residente.

El mismo redactor que en el pasado escribía de los vecinos de Anaga fue el encargado de trasladar a la prensa que había acudido a la reunión las palabras de la consejera de Movilidad, Eulalia García:«Aquí quien convoca es ella y ha convocado a los vecinos y no a los periodistas», mientras la concejala del distrito de Anaga invitaba a pasar a la reunión.