El Puerto de Santa Cruz de Tenerife acoge durante estos días dos yates de lujo. Se trata de las espectaculares embarcaciones Carinthia VII y Here comes the sun, que llaman la atención de todo aquel que pasa por la zona portuaria.

El Carinthia VII, botado en el año 2022 y construido en acero, es un megayate que tiene un valor de 95 millones de euros. Es considerado como uno de los yates más elegantes del mundo, creado por el equipo Tim Heywood y Lürseen. Su diseño interior es obra de Ellerhorst y Kreuter. Tiene 97,2 metros de eslora y pesa 3.643 toneladas brutas. Su velocidad máxima es de 25 nudos y dispone de una autonomía de 5.000 millas náuticas a 18 nudos. Este yate, con bandera maltesa, cuenta con seis cubiertas, y puede transportar hasta 14 huéspedes en ocho lujosos camarotes y a 40 tripulantes. Está equipado con un helipuerto en la proa y tiene espacio para dos embarcaciones auxiliares de 8,8 metros. Cuenta con altas ventanas de cristal a prueba de balas, una altura libre de 2,25 metros y con ascensores para los invitados. También tiene una zona completa de spa y bienestar, que se abre al mar, y cuenta con un hammam, una sauna, una piscina inmersiva, salón de belleza y una ducha de vapor. Tres yates de lujo, en el Puerto de Santa Cruz El Here comes the sun, botado en 2016 y con un valor de más de 180 millones de euros, es considerado como el barco más grande construido por el renombrado constructor de yates Almes. Fue originalmente propiedad del multimillonario ruso Alejandro Dzaparidze, el fundador de Eurasia Drilling Company, y actualmente pertenece al multimillonario polaco Zygmunt Solorz-Zak. Los diseños interior y exterior del yate son obra de Tim Heywood y Winch Design, respectivamente. Está propulsado por dos motores Caterpillar, lo que permite una velocidad máxima de 17,5 nudos y una velocidad de crucero de 15 nudos. Ofrece una autonomía de 5.500 millas náuticas. Tiene una longitud de 42 metros, con más de 300 metros cuadrados de área de cubierta, y pesa 2.827 toneladas. Cuenta con una piscina, club de playa y helipuerto. Tiene capacidad para 16 huéspedes en ocho camarotes y para 25 tripulantes. El nombre del yate rinde homenaje a la famosa canción de los Beatles escrita por George Harrison, que apareció en el álbum de 1969 Abbey Road.