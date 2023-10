Tres yates de lujo, en el Puerto de Santa Cruz

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife no sólo acoge espectaculares cruceros durante prácticamente todo el año, sino que también se ha convertido en uno de los lugares preferidos para los yates de lujo. Este martes, 10 de octubre, han coincidido en la instalación chicharrera tres de estas embarcaciones. En este caso, visitaron la capital tinerfeña el Mia Elise II, Marguerite y Moonstone. Además, éstos compartieron el Puerto con el gigantesco crucero Athem of the Seas, que ya ha arribado a Santa Cruz en otras ocasiones.

El Mia Elise II, considerado uno de los mayores yates del mundo, llegó a la capital tinerfeña el domingo y está previsto que se quede en el Puerto de Santa Cruz hasta el 16 de octubre. Se trata de una embarcación de lujo de 60 metros de eslora y casi 10 de manga. Fue construida por Trinity Yachts en el año 2012 y reacondicionada, por última vez, en 2017. El barco, cuyo valor asciende a unos 47 millones de euros, tiene capacidad para un máximo de 12 invitados, distribuidos en siete camarotes dobles. Sus servicios incluyen acceso adaptado para sillas de ruedas, centro de deportes acuáticos, sauna y baño de vapor. Es atendido por 15 personas. Suele navegar por el Caribe, el Mediterráneo Oriental y el Mediterráneo Occidental. Los gastos de mantenimiento ascienden a más de cuatro millones al año. Puede alquilarse por unos 430.000 euros por semana. El buque Moonstone también arribó el 8 de octubre y se marchará el día 16. Posee 60 metros de eslora y 10,2 de manga. Fue construido por Amels y diseñado por Tim Heywood en 2021. Tiene capacidad para 12 huéspedes y es atendido por 13 tripulantes. Este barco de lujo, cuyo valor estimado es de 70 millones de euros, es propiedad de los hermanos multimillonarios Rob y Richard Sands. Los gastos de mantenimiento ascienden a 7,5 millones de euros al año. Una de sus principales características es su original iluminación, que se puede adaptar al tipo de clima que haya en cada momento. Entre sus servicios se encuentra una piscina, jacuzzi, gimnasio, cine y helipuerto. El yate Marguerite arribó el lunes al Puerto chicharrero y se marchará este mismo martes. Tiene una eslora de casi 61 metros y una manga de 12,2. Este barco de lujo fue construido por el astillero alemán Lurssen y botado en el año 2004. Tiene capacidad para 12 invitados, distribuidos en seis camarotes, y es atendida por una tripulación formada por 17 personas. El Mar Mediterráneo es su principal ubicación. Entre sus servicios se encuentran amplias zonas de cubierta, jacuzzi, equipo de gimnasio, estabilizadores, wifi, aire acondicionado y ascensor. Se puede alquiler por un precio de 445.000 euros por semana. Por otro lado, también ha arribado este martes al Puerto de Santa Cruz el gigantesco crucero Athem of the Seas, cuyo consignatario en Tenerife es Hamilton y Cía. Esta ciudad flotante cuenta con 347 metros de eslora y 41 metros de manga. Llegó desde el Puerto de la Luz, Gran Canaria, al Puerto chicharrero a las 7:15 horas y partirá este mismo martes, a las 17:00 horas, rumbo al puerto de Lisboa, en Portugal. Tiene una capacidad de 4.819 pasajeros y 1.300 tripulanes. En los próximos días, visitarán la capital tinerfeña los cruceros Iona (jueves 12); Mein Shiff (sábado 14), y el Scenic Eclipse (domingo 15).