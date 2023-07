La Tenerife GG, que celebra su segunda edición desde el miércoles a este domingo, bien podría presumir de tener una ciudad en la llamada zona Lan, de uso exclusivo para 1.500 participantes que con sus ordenadores se reparten en sillas y mesas por clanes, el equivalente a los barrios en la vida real, hasta el punto de que muchos enlazan la noche con el día y se empadronan estos días en el Centro de Ferias y Congresos de Tenerife. Se permite pernoctar por la mañana en colchones habilitados en la nave central o en las tiendas de campañas habilitadas en la parte baja, y hasta se han habilitado los baños del Parque Marítimo con la ayuda de la empresa Última Informática y para hacer más cómoda la estancia este parque tecnológico es el único que tiene su propio supermercado, de HiperDino, en el interior.

La referida zona Lan se localiza en la nave central del recinto ferial, donde se reparten los 1.500 participantes repartidos en 126 clanes, cada uno con su nombre. Y es que incluso hay clanes para quienes no tienen con quién ir que se pueden incorporar a Together Alone o otro reservado como Participantes sin clan.

Entre las denominaciones, desde los Omegalul, De tu Nvidia nace mi hama, Thebrothersgamers a Los hijos del átomo, No me chilles que no te veo o Wirl Rhynos, entre los que no faltan nombres más canarios como Almogrote o Gofio, que ocupan la mitad de la nave central del recinto; son el corazón de la segunda edición de la TGG, como lo fueron de la TLP, que este año no se celebra, que comenzó en el año 2007. Un clan puede tener desde tres componentes, como ocurre con Islands Gaming, a Omegalul, el más numeroso con 113 participantes. Si curiosa es el nombre de los clanes, llama también la atención que la mayoría de los participantes adoptan un nombre tecnológico diferente al oficial de la vida real.

Islands Gaming

En estos grupos de amigos unidos por su pasión por el videojuego, Yeray Shochk, que comenzó participando en la TLP cuando tenía 16 años y ya suma 29. Pertenece a uno de los clanes más antiguos de cuantos se mantienen en activo, Islands Gaming, que llegó a tener hasta una veintena de componentes, algunos llegados incluso desde GranCanaria, jugadores en su mayoría de Fifa y LOL. La dificultad de conciliar esta afición con la vida laboral le ha pasado factura, cuando se han quedado en tres miembros del clan. Junto a Shock, Coral Sykes, profesora de Farmacia y Parafarmacia e Higiene Bucodental en la Universidad de La Laguna que se decantó por estudiar Biología para evitar convertir su hobbie en su trabajo; la otra opción fue Ingeniería Informática.

Shock y Sykes reconocen que el éxito de la TLP en sus inicios era la capacidad que se ofertaba en la cita tecnológica para bajar películas, videojuegos... La implantación del streaming, que no hace preciso ya bajar los juegos, no ha mermado ni un ápice el deseo de que llegue julio para encontrarse con los amigos en la TGG y compartir cinco días entre monitores, teclados, ratones y sillas gamers.

En la mayoría de los casos suelen ser equipos tuneados; alguno ha llegado a gastarse 13.000 euros. Es otra de las virtudes de formar parte de un clan: algunos quedan durante el año, otros no, pero mantienen grupos de whatsapp en el que comparten novedades y ofertas de la tecnología.

Enyugados

Uno de los clanes históricos es Enyugados, que comenzó en la TLP hace diez años y se mantiene fiel en la TGG, que vive su segunda edición, con incorporaciones como la de Sergio Bellphy, de Guargacho (San Miguel) y que trabaja en el servicio técnico de hoteles, que contrastan con componentes más veteranos, como Jonathan Mr Winstrol. Del centenar de integrantes en el pasado, participan setenta, que mantienen vivo el espíritu que llevó a Raúl, Nimrob y Brian, entre otros –cuando fueron alumnos del instituto de El Sobradillo–, a disfrutar de la diversión y el juego... sobretodo, pasarlo bien, contagiando con su carisma al resto.

Omegalul

Llevan participando desde 2012, aunque como de Omegalul desde 2018. En este clan se integran Tipos de incógnitos, Tenemos helado y CL. Con 113 componentes, es el más numeroso de esta edición –junto con El Oso Yonki–, según explica Óscar Vilar Alvargon, desarrollador web, que ha convertido su ordenador en medio de subsistencia y de entretenimiento. Cuando se le pregunta por qué participar en la TLP o TGG, dice que es una excusa para jugar todos juntos en el recinto.

De tu Nvidia nace mi hama

Se creó hace cuatro años –en 2020 y 21 no hubo festivales tecnológicos por la pandemia– y cuenta con 18 componentes; entre ellos, Albert Bert, Míriam Tav y Daniel Chanyeol, que reconocen que el clan se mantiene durante todo el año con quedadas o cuando celebran cumpleaños. Algunos de ellos proceden de GranCanaria.

Silver Wolves

Alexis Silver comenzó como en la TLP de 2011, junto a Alejandra, Corina, Pedro, Eliseo y Yishar –amigos de Candelaria– hasta que formó su propio clan a la edición siguiente y hasta la fecha.

Al igual que el resto de participantes, asegura que la TLP era más comercial y la TGG ha venido a devolver el protagonismo de los teleperos, convirtiéndolos en el corazón de la TGG.