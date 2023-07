Junto a la zona Lan –para los 1.500 participantes que acuden con sus ordenadores–, las arenas del entorno del estadio Esports y el espacio hobbie, la Tenerife GG avanza en su apuesta profesional y de formación con la importancia del juego como herramienta en el aprendizaje en las aulas de los colegios.

Se trata de una iniciativa que abanderan, entre otros el profesor de Primaria Manu Sánchez (autor del libro El clase sí se juega), desde hace más de 20 años y que cobra relevancia en la última década. Entre los ponentes que participan en estas jornadas, a la que se han inscrito unos 140 docentes de Tenerife, Diego Villanueva (Madrid, 1983) comparte su experiencia. De los dieciocho años que lleva como profesor, los últimos ocho los dedica a compartir con sus compañeros este aprendizaje y las virtudes para los alumnos con un claro objetivo: motivar el aprendizaje.

Ya solo escuchar a Diego entusiasma cuando habla de que los niños que asisten a las clases de formato tradicional no están motivados en el aprendizaje y plantea activar la dopamina, que permite una actitud más activa unida a la serotonina, considerada la hormona de la felicidad. Con estos dos neurotransmisores se sientan las bases para una nueva forma de enseñanza que va más allá de entender a los escolares como máquinas de leer. «Lo que intentamos hacer es motivar el aprendizaje para que los niños no sean todo máquinas de leer, de meter conocimiento en la cabeza, sino de descubrir desde juegos de mesa y aprendizaje corporativo, metodologías más activas en el aula». No se trata de una varita mágica, sino de herramientas para implementar con sistematización en el aula que no aporta resultados inmediatos a corto plazo, sino que se ve la luz al final del túnel.

Diego Villanueva, asesor pedagógico desde hace ocho años de la firma Cayro, presenta las virtudes de los juegos de mesa para lograr el aprendizaje corporativo, que convierte al alumno en protagonista y desplaza al profesor a un segundo plano como de gestor más que un transmisor del aprendizaje. Ahora los alumnos pueden adquirir el conocimiento de internet, precisa.

Diego plantea que «se recuerda aquello que despierta emociones» y analiza dos formas diferentes de arrancar el curso: cuando después de verano los niños asisten apáticos a las clases frente al comienzo con los juegos como herramienta didáctica, fomentando el aprendizaje activando las funciones ejecutivas del cerebro con estrategias de flexibilidad para aprender jugando.

Lo más importante es el aprendizaje significativo, que se recuerda porque te evoca emociones, ya sea de una forma positiva o negativa en el día a día. De ahí que se plantee esta fórmula para alargarlo en el tiempo y que los niños recuerden. «Como decimos los profes, llegan después de verano y no se acuerdan de nada; con los juegos de mesa y las metodologías activas conseguimos que los niños recuerden año tras años esos conocimiento durante todo el curso».

Cuando se le pregunta a Diego Villanueva cómo aprenden los escolares el nombre de los municipios, los barrancos o los países de Europa con los juegos, este asesor pedagógico advierte de que «lo que intentamos con el aprendizaje basado en juegos desarrollar las funciones ejecutivas del cerebro, que hacen que aprendas cosas para la vida –no solo conocimientos de cada asignatura– sino también la planificación, estrategia, flexibilidad cognitiva que le obliga a modificar tu conducta en el día a día».

«Lo que nos importa no es que el niño se sepa todos los continentes o todos los países, sino que en la vida real sea capaz de poder aplicar todo lo que ha aprendido, eso es el aprendizaje significativo», añade.

Villanueva detalla que el aprendizaje basado en juegos se centra en utilizar esta herramienta en el aula para fomentar las funciones ejecutivas para que el niño aprenda y a eso se suma los juegos serios, que ahondan en la parte de conocimiento –con el conocido formato de preguntas– y otra herramienta, que es la gamificación, que persigue establecer recompensas mientras se desarrolla el juego con el que se aprende. Esta última fórmula se desarrolla tanto para adultos como para niños, con la creación de avatares, personajes o son protagonistas de un mundo imaginario del que ellos son protagonistas y la motivación está intrínseca en el día a día. Diego Villanueva advierte de la responsabilidad que tienen los mayores frente a los reproches que se realizan a los niños porque pasan muchas horas frente a la pantalla de los móviles u otros dispositivos tecnológicos. «Los adultos somos los que gestionamos el tiempo, se supone que somos los que ponemos la coherencia y los límites, que es importante en la educación». «Soy coordinador tic de mi cole y el principal problema que tenemos ahora mismo es que se utiliza la pantalla como metodología, y es un error».

Diego insiste en la necesidad de basar la pantalla como herramienta. «No se puede basar un pilar educativo de un colegio en la tecnología», y pone el ejemplo de la decisión de los países nórdicos que están retirando la tecnología de los colegios.

Toda la información la tenemos en internet; no hace falta memorizarla. Lo importante es utilizar la tecnología, advierte Diego, que pone un ejemplo gastronómico: «cuando quieres una receta vas a internet y la consultas».

El aprendizaje basado en juegos pretende la motivación del alumno y la parte más divertida: no puede ser que el día a día sea muy activo y luego cuando llegan a clase se fuerce a los alumnos a permanecer ocho horas sentados, y eso sin contemplar que el profesor luego te habla de cosas que ni siquiera quieren escuchar, añade Diego Villanueva.

Ahí es donde es clave el aprendizaje en el aula con juegos, que fomenta la diversión de una forma diferentes, que llama a los alumnos a aprender para destacar.

El aprendizaje es algo innato en el niño, «otra cosa es que se utilice como metodología», y pone el ejemplo del proyecto Clase de juegos, que se desarrolla desde una base científica neurodidáctica.

También comparte experiencia el profesor de Educación Física Héctor Torres (Güímar, 1977), que precisa que, antes incluso de las nuevas metodología de aprendizaje en el aula, «ya en Educación Física se realizaba; quizás lleve siglos de adelanto a esta metodología, pues ahora se le toma en serio como herramientas, más vinculadas al aprendizaje y no tanto a la diversión, como ocurría antes».

El boom ha venido en la última décadas con el juego de mesa que se pone al servicio de los alumnos. «El problema es cuando el centro de atención está focalizado en el profesor, porque entonces cualquier estímulo que venga de fuera será un enemigo... De ahí que la tecnología nos puede ayudar; el problema es que el profesor tradicional teme que cualquier cosa de fuera venga a sustituirle en vez de ayudarle».

Y como consejo general, «el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos», advierte Diego Villanueva. «No puedes dejar a los niños 8 horas frente a la pantalla ni utilizar el trabajo cooperativo el cien por cien del tiempo». «Es un compendio de herramientas al servicio de los profesores para los alumnos».

El güimarero Héctor Torres recuerda algunos de los juegos con acento canario que se presentan estos días en las charlas profesionales para docentes, como una herramienta para el Proyecto Estela que permite facilitar el tránsito de Infantil a Primaria o de Primaria a Secundaria; también se plantean juegos recreativos.

La temática canaria también tiene presencia en los juegos de mesa, como el premiado el pasado año por su innovación educativa; este año también se ha ampliado la oferta con CanariPoli, San Borondón, Las Gerias, Hespérid@s o La Luchada, del propio Héctor Torres.,

Entre las propuestas, incluso dirigidas para los profesores, ElClaustro, donde el objetivo es que no te elijan director. «En el segundo claustro les propondré a mis compañeros este juego», adelanta Héctor Torres, en una apuesta por las virtudes de esta metodología.