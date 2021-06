El director insular de Carreteras delCabildo de Tenerife, Tomás Félix García, confirmó a la presidenta de la asociación de vecinos de Afur, Goya Alonso, que la Corporación ya ha iniciado los trámites para la contratación de la segunda cuadrilla que se encargará del mantenimiento de vías de competencia insular en Anaga.

La histórica dirigente vecinal asegura que los residentes en esta zona llevan siete años reclamando la contratación de la cuadrilla que garantice el mantenimiento de las carreteras.

En la época de José Luis Delgado al frente de la Consejería Insular de Carreteras se decidió recortar esta prestación, hasta el punto que pasó de cuatro cuadrillas que se encargaban del mantenimiento de las vías a dos, lo que motivó el rechazo de los vecinos. Sin embargo, con la entrada de Ofelia Majón al frente del mismo departamento, en el pasado mandato, lejos de atender esta demanda se suprimió una cuadrilla, «y encima hasta se le incrementó al personal el número de kilómetros en los que tenía que limpiar», explica la presidenta de la asociación vecinal de Afur. «Han sido siete años reclamando la ampliación del personal que se encarga de mantener las vías de Anaga», reitera.

El pasado martes, el director insular de Carreteras, Tomás Félix García, se puso en contacto vía telefónica con Goya Alonso para asegurarle que el expediente para la contratación de la segunda cuadrilla de Anaga tenía luz verde, una explicación que le reiteró en la visita que realizó el responsable de las Carreteras de la Isla el pasado jueves a Almáciga junto al vicepresidente de la Institución, Enrique Arriaga.

Goya Alonso reconoció que estaba satisfecha por el anunció, «pero más contenta me voy a poner cuando comiencen a trabajar. Que no se preocupen los responsables políticos que yo el día 1 de julio llamo a Dragados y me entere si empezó la cuadrilla; si es así, como me han dicho, de la misma forma que he estado exigiendo la contratación, saldré a los medios de comunicación para agradecer que se ha hecho efectiva. Eso sí, son siete años detrás de los políticos para que se contrate una cuadrilla; no es un capricho mío personal, es una demanda vecinal».