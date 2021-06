El Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) del Ayuntamiento de Santa Cruz, bajo la dirección de la concejala Rosario González, ha adjudicado el servicio de transporte con acompañamiento en el servicio de baño adaptado para personas con discapacidad en la playa de Las Teresitas a Cruz Roja, un contrato menor que asciende a 14.900 euros y que garantiza la cobertura los próximos tres meses.

De esta forma, el IMAS retoma el servicio de transporte de personas con movilidad reducida que expiró en la última semana de mayo, según el colectivo Queremos Movernos, lo que provocó que durante tres fines de semana no se haya cubierto esta demanda, una situación que la organización que lidera Ana Mengíbar imputa directamente al personal del área y no a la responsable política.

Este fin de semana, Cruz Roja, con la colaboración de sus voluntarios, avisó a sus socios y beneficiarios para que pudieran disfrutar de la playa este fin de semana. Este domingo mismo organizaron dos turnos en el micro adaptado de la ONG, que realizó dos viajes. Los turnos establecidos abarcan entre las diez y las doce y desde el mediodía a las dos de la tarde, aproximadamente. En el segundo viaje llegaron Ita, Carmita y Cristóbal; la primera, trasladada junto a su madre desde La Gallega; Cristóbal, miembro también de Queremos Movernos, desde El Sobradillo, quien advierte que este día de playa es gracias a los voluntarios de Cruz Roja, porque «creo que todavía el convenio con el ayuntamiento no se ha firmado».

Cristóbal, a sus 72 años, ya está vacunado y reconoce que es un novelero. «El sábado también vinimos a la playa cinco de los once miembros del grupo de zumba, y el próximo jueves disfrutaremos del día en El Sauzal». Él se trasladó en transporte público, pero valor tuvo su compañera del grupo de zumba, que salió desde El Sauzal y llegó a Las Teresitas después de casi tres horas en guagua.

El servicio que acaba de firmar el IMAS con Cruz Roja garantiza la cobertura de los vecinos de Santa Cruz, que se benefician de la ayuda en el baño que presta en la playa, durante todo el año, la propia ONG, según cuenta Ángela, que atiende de forma personalizada casi medio decena de personas que se acercan para pedir información. En todos los casos, se repite el argumento: «A mi madre (o cualquier otro familiar) le encantaría venir a la playa. ¿Qué tengo que hacer para que ustedes nos ayuden?». Y ahí es donde Ángela, entre otras personas del programa de Cruz Roja, pone alfombra roja y le facilita los números de teléfonos para acogerse a la ayuda (627404307 o 922549445).

Ángela diferencia los servicios que presta Cruz Roja en Las Teresitas. El transporte a personas con movilidad reducida se ha hecho hoy con voluntarios, si bien se apresura a precisar que sabe que se estaba negociando con el Ayuntamiento y desconoce si se puso en marcha el sábado pasado. Recuerda que la ONG atiende, en una carpa en la acceso 1 de Las Teresitas, a personas con movilidad reducida. «Recibimos a asociaciones, centros o personas con cita previa». Junto a la carpa del acceso 1 se ha habilitado otra junto a la sede de Cruz Roja, en el acceso 8.

Cristóbal interviene para pedir que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife limpie los baños al menos dos o tres veces al día; «ayer mismo entré y no veas cómo estaban». También asegura que las llaves de poco sirven para quienes, como es su caso, no tienen movilidad en alguna de las manos. «En la época de Patricia (la alcaldesa) pusieron un vestuario y, de la noche a la mañana, lo quitaron; menos mal que ya está colocado de nuevo». «Solo falta que arreglen la rampa de acceso a la arena, que está muy pendiente, y ojalá pusieran otra carpa más, porque no podemos reunirnos más de 10 en cada una».