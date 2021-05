La Asociación de Vecinos El Pescador iniciará el próximo martes, 1 de junio, la anunciada recogida de firmas en demanda de una sanidad de calidad al considerar insuficiente la respuesta recibida a sus demandas desde la Gerencia de Atención Primaria.

Según explicó Marcos Cova, del colectivo vecinal de San Andrés, desde la Gerencia no solo se han comprometido a resolver las carencias que pusieron en conocimiento sino que confirma y justifica las necesidades el centro de salud de San Andrés.

«Después de leer la respuesta del Gerente del centro de salud del pueblo nos reafirmamos en la recogida de firmas. No responde a nada. No aporta soluciones y sólo se justifica. Así no se puede continuar. Ha servido su respuesta escrita para confirmar que efectivamente todas las deficiencias y problemas que denunciamos, y algunos más que no nombra, forman parte del día a día de un consultorio que deja mucho que desear», hace constar la asociación en su facebook.

Desde la Gerencia de Atención Primaria se explica al colectivo que «en el consultorio periférico de San Andrés tienen consulta dos médicos con turno deslizantes, con lo que el acúmulo de pacientes por la tarde no depende de los profesionales». Según la asociación, esto evidencia que el centro solo tiene dos médicos de familia, en horario de mañana y tarde, y que cuando sale uno de ellos a atender consultas a domicilio los pacientes se ven obligados a esperar fuera del centro. También lamentan que el centro solo cuente con un pediatra, por la mañana. La Gerencia precisa que la atención domiciliaria forma parte de su trabajo y, al haber un profesional por turno, se tiene que ausentar el médico o enfermero mientras dura la visita, si bien se intenta que sea de forma coordinada y de 13 a 15 horas, aunque varía según urgencias.

«La campaña de vacunación se inició en el centro, donde se puso la primera dosis, si bien después para la segunda se citó a la población en la Casa del Mar, con las correspondientes molestias porque se tenían que trasladar argumentando que no tenían personal facultativo para asumir esta prestación en San Andrés», cuenta desde la asociación.

La Gerencia precisa que «según los datos de Tarjeta Sanitaria, en marzo el cupo 104 cuenta con 1.500 pacientes y el 106 con 1.452, con lo que se mantienen las cantidades medias establecidas como asumibles con los recursos actuales». Desde El Pescador se reclama más personal.