Desde antes de la nueve de la mañana el equipo del Distrito Suroeste, con su concejal de zona a la cabeza, Javier Rivero, esperaba en el bar cafetería El Compadre, que se localiza en la avenida de Los Majuelos, la visita del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, para conocer dos actuaciones municipales: el itinerario accesible que se realiza en dos fases en la zona de El Sobradillo y la creación de un área de juegos en la misma avenida de Los Majuelos.

Pero la presencia de Bermúdez con el alcalde del Suroeste Javier Rivero permitió también a los vecinos reiterar al titular del Palacio de los Dragos la necesidad del asfaltado de la avenida. “Bermúdez, mire que no gano para cubiertas”, se lamentó una de las vecinas que se acercó nada más llegar el alcalde a la zona. En el punto de partida, el bar restaurante El Compadre, la infatigable Nayra Plasencia, no salía de su asombro cuando se enteró de que entre su clientela se sentaría el alcalde... “y yo que le escribí en el Facebook el domingo si nos daban un poquito de cariño y nos daban una manita de asfalto en esta avenida”, comentó a su interlocutor como quien no rompe un plato. En tiempos de la crisis del confinamiento, cuando su padre y hermano pensaban cerrar el bar, Nayra se lo echó a la espalda y pidió la terraza exprés que ahora tramita la definitiva como “agua bendita” para sortear esta crisis.

Desde el bar El Compadre, al inicio de los primeros rebajes de aceras que permitirá crear un itinerario sostenible que se ejecutarán en abril en El Sobradillo y que se esperan ampliar con otros cuarenta en una segunda fase, hasta la parada del tranvía de Tíncer y la calle El Terrero, en la zona del Instituto Las Veredillas, lo que permitirá dos kilómetros de movilidad sin barreras físicas para al menos los siete vecinos que usan sillas de ruedas eléctricas. Pero Bermúdez va más allá y piensa en una mejora para todos, tanto para mayores como padres con carritos. “Esto es calidad de vida”, sentencia.