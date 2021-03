Evelyn Alonso, concejala del gobierno municipal de Santa Cruz de Tenerife, vuelve a Ciudadanos (Cs) y deja de ser edil no adscrita. La jueza Noelia Gallo suspendió ayer de forma cautelar la expulsión de Evelyn Alonso de la formación naranja del 29 de junio al entender que el partido vulneró derechos fundamentales de la segunda teniente de alcalde y responsable de las áreas de Seguridad, Movilidad, Accesibilidad y Promoción Económica. “Quienes deben dar explicaciones ahora son aquellos que tomaron la decisión de expulsarme sin darme garantías para defenderme”, reaccionó ayer Evelyn Alonso tras conocer la decisión de la jueza del Juzgado de Primera Instancia 6 de Santa Cruz de Tenerife.

Evelyn Alonso va a pedir que se restituyan sus derechos y su participación plena como concejala del Consistorio capitalino como consecuencia de esta decisión judicial. Esto significa que podrá participar en los consejos de administración de la Sociedad de Desarrollo y Parque Marítimo, así como recuperará su condición de concejala con dedicación exclusiva, con lo que recuperará el salario que también perciben el resto de ediles del Gobierno chicharrero, formado por CC, PP y la propia Alonso ahora como representante de Ciudadanos.

Alonso perdió estos derechos durante los cuatro últimos meses de los ocho que lleva en el equipo que lidera el alcalde José Manuel Bermúdez (CC) al aplicarse las medidas estipuladas para los ediles que pasan al grupo de no adscritos; es decir, que no representan a ningún partido. Ciudadanos (Cs) expulsó a Evelyn Alonso el 29 de junio momentos después de registrarse ese mismo día la moción de censura, firmada por ella y los ediles de los grupos de Coalición Canaria y Partido Popular del Ayuntamiento chicharrero, contra la alcaldesa que comenzó el mandato, la socialista Patricia Hernández. La decisión la adoptó el Comité Permanente Nacional de Ciudadanos al considerar que Evelyn Alonso “desobedeció las directrices de Cs al firmar una moción de censura no autorizada”.

La jueza ha suspendido de forma transitoria esa expulsión al entender que Cs quebrantó sus propias normas y no dio opción a Alonso a defenderse. La decisión la adopta Noelia Gallo dos días después de que la Fiscalía pidiera la suspensión cautelar de la expulsión de la concejala al vulnerar el partido sus derechos fundamentales. Esto señaló el miércoles el fiscal Jonay Socas en la vista en la que se examinaron las medidas cautelares solicitadas por Evelyn Alonso. La decisión definitiva se adoptará, según se decidió en esa vista, en un juicio que tendrá lugar el 14 de abril.

Según la magistrada, Cs tomó esa medida drástica con Evelyn Alonso “sin constar la incoación del expediente en el que se permita presentar alegaciones a la afectada”, “sin una base razonable para que se adoptase la decisión de expulsión a través del procedimiento sumarísimo [decisión inmediata en trámite urgente]” y “sin más trámite que el burofax del 22 de junio de 2020 por el que se insta a Evelyn Alonso a ponerse en contacto con el Comité Permanente [de Cs] sin motivar la urgencia de la decisión”.

“En estos ocho meses he sufrido amenazas, denuncias, insultos… Pero he trabajado en silencio mientras defendía mis derechos en la justicia, que es donde hay que hacerlo”, aseguró ayer Evelyn Alonso, que añadió: “Desde mi expulsión de Ciudadanos he venido trabajando por los vecinos y vecinas de Santa Cruz de Tenerife. Por eso me presenté a las elecciones, porque estaba dispuesta a trabajar por este municipio y es lo que he venido haciendo y lo que seguiré haciendo”. “Esta denuncia no está motivada por mi sueldo; viene motivada por que se han conculcado unos derechos fundamentales durante mi expulsión de Ciudadanos”, concluyó.

En paralelo al procedimiento judicial por la expulsión de Evelyn Alonso de Ciudadanos, la concejala, cuyo voto fue decisivo para que saliera adelante la moción de censura de CC y PP contra el Gobierno de la socialista Patricia Hernández, protagoniza otra causa judicial. El Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife ha reabierto el caso de las amenazas a Evelyn Alonso al considerar que existen indicios de un delito por parte de tres personas que ya han sido identificadas. “Mejor muerta, hija de la grandísima puta”. “Tiene que proteger a su hijo bien; mínimo 20.000 euros al mes en su protección”. Son algunos de los mensajes amenazantes que recibió la concejala, a través de las redes sociales, después de que esta firmara la moción de censura.

Los tres investigados son Agoney Reyes, vinculado a las Juventudes del Partido Socialista en Tenerife; Sara Padrón y Juan Antonio Martín. La edil sospecha que pertenecen al entorno de la socialista Patricia Hernández.