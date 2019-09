Valoriza pretende reducir un 80% las incidencias por el servicio de limpieza de Santa Cruz

El nuevo servicio de limpieza y recogida de residuos de Santa Cruz de Tenerife que gestionará Valoriza a partir de diciembre, sustituyendo a Urbaser, incluye numerosas mejoras y novedades, según se recoge en la planificación establecida por la empresa. Entre estas se encuentran la reducción de las molestias al tráfico, de los ruidos y de los malos olores; la creación de una oficina para atender al ciudadano; y el aumento de la frecuencia de la limpieza y de la recogida de basura. Asimismo, Valoriza, filial de Sacyr, se ha comprometido a incrementar la calidad del servicio que exigía el Ayuntamiento en el pliego de la adjudicación del contrato y a disminuir un 80% el número de incidencias o reclamaciones ciudadanas que se producen al mes, pasando de las 200 que admite el Ayuntamiento a solo 40.

Precisamente, durante el procedimiento de adjudicación del servicio de limpieza de la capital llevado a cabo en el anterior mandato, con CC y PP al frente, las mejoras en la calidad ofertadas por Valoriza fueron puestas en duda por parte de los propios técnicos municipales, en cuanto a que estas pudieran realmente cumplirse, aunque finalmente fue la empresa que obtuvo mayor puntuación en el concurso público convocado por el Consistorio chicharrero. El actual concejal de Servicios Públicos, el socialista José Ángel Martín, que ya ha anunciado la firma del contrato con Valoriza, fue muy crítico cuando estaba en la oposición con el procedimiento de adjudicación, presentando, incluso, un recurso ante el Tribunal de Contratos de la Comunidad Autónoma, que fue rechazado. También fueron inadmitidos los recursos interpuestos por el resto de empresas que querían conseguir este contrato, entre las que se encontraba la propia Urbaser.

En este sentido, Martín ha aclarado que el nuevo equipo de Gobierno (formado por el PSOE y por los dos ediles expulsados de Ciudadanos) finalmente ha tenido que firmar el acuerdo con Valoriza, tras casi un año desde que CC y PP aprobasen adjudicarle la gestión del servicio, porque "es legalmente obligatorio", ya que la Justicia ha denegado las medidas cautelares de suspensión de la adjudicación solicitada por FCC, otra de las entidades que participaron en la licitación. El concejal explicó que se ha esperado hasta que se resolviesen los recursos ante el Tribunal de Contratos y hasta que la Justicia se manifestara con respecto a la solicitud de medidas cautelares.

Eso sí, el actual edil de Servicios Públicos ha manifestado que sigue manteniendo las mismas dudas sobre la adjudicación a Valoriza, pues no cree que "se puedan cumplir los estándares de calidad que esta ofrece". Por ello, asegura que el Ayuntamiento de Santa Cruz "estará vigilante con el cumplimiento de las condiciones establecidas y no dudaremos en tomar todas las medidas que estimemos oportunas para garantizar que la capital esté limpia". Este recuerda que el de la limpieza y recogida de residuos es el contrato más importante del Consistorio chicharrero tanto por volumen económico como por relevancia e impacto en la ciudadanía. Tiene una vigencia de ocho años y supone una inversión municipal de 150 millones de euros, es decir, una factura anual de más de 17 millones y mensual de 1,5 millones de euros.

Calzadas y aceras

Con respecto a la labor de inspección que desarrollará el Ayuntamiento sobre la gestión de Valoriza, José Ángel Martín apunta que sobre todo "se tendrá en cuenta que la empresa ha reducido hasta el 80% los estándares de calidad establecidos por el Consistorio". Por ejemplo, en el caso de la limpieza de calzadas y aceras, los pliegos de la adjudicación del contrato prevén un estándar de calidad que admite hasta 4 "no conformidades de limpieza" de cada 100 áreas públicas inspeccionadas. Un incremento de esta exigencia de un 50%, que es el máximo valor establecido en el pliego, daría lugar a un límite de hasta 2 no conformidades con el servicio. Exigencias en porcentajes superiores a este valor se estiman "anormales" o "desproporcionadas". Pues Valoriza, al incrementar hasta un 80% esta exigencia, ha ofertado que es capaz de conseguir solo 0,8 no conformidades por cada 100 áreas de la ciudad inspeccionadas, o lo que es lo mismo ocho de cada 1.000.

Lo mismo ha establecido para la limpieza de hierbas, para el vaciado de papeleras, para el desbordamiento de contenedores, para la limpieza y mantenimiento de contenedores y su entorno inmediato, para los residuos voluminosos y escombros, y para el número de incidencias o reclamaciones ciudadanas en relación al servicio, entre otros aspectos. El concejal de Servicios Públicos advierte de que se intensificará la inspección e indica que en el caso de que se produzca un incumplimiento por parte de Valoriza, se le aplicarán penalizaciones de hasta un 10% de la factura mensual que debe recibir del Ayuntamiento por la prestación del servicio. Esto supondría una reducción de hasta 150.000 euros.

Aumento de la frecuencia

El nuevo contrato con Valoriza incluye el incremento de la frecuencia de las labores de limpieza y de recogida de basura en el municipio, tanto en el centro como en los distintos barrios.

Disminución de impactos

Se reducirán las molestias al tráfico, los ruidos y los malos olores, así como el impacto visual de los contenedores.

Atención ciudadana

Se propone la atención al ciudadano presencial mediante la apertura de una oficina y la atención mediante teléfono o fax. Asimismo, se crearán una aplicación móvil y una página web para los vecinos.

Cambio de contenedores

El nuevo servicio de limpieza renovará los más de 6.000 contenedores que existen en la ciudad.

Residuos orgánicos

Se implantará en Santa Cruz la recogida selectiva de los residuos orgánicos a través de la implantación del quinto contenedor, que se establecerá de manera paulatina.

Nuevos vehículos

Se estrenará casi un centenar de vehículos, que serán más eficaces y silenciosos. Se incluyen recursos de última generación, que permitirán, entre otras mejoras, el vaciado de los contenedores en 28 segundos. También con respecto a los contenedores de basura, se establecerá un sistema de alerta ante posibles incendios.

Fiestas

Se establecerán planes específicos de limpieza para las fiestas, como el Carnaval, durante el cual también se prevé la instalación de baños portátiles tanto abiertos como cerrados.

Servicio de guardia

La capital contará con un servicio de guardia, en relación a la limpieza y recogida de residuos, que estará activo los 365 días del año, las 24 horas.

Servicio para el puerto

Se establecerá un servicio específico de limpieza para la zona del puerto chicharrero, en las ubicaciones "donde arriban cruceros a lo largo de todo el año". Consistirá en la retirada de los residuos producidos por la cantidad de personas que desembarca de los cruceros, así como en el vaciado de papeleras.

Recogida de papel y cartón

Se establecerá un servicio específico de recogida de papel y cartón comercial puerta a puerta, de lunes a sábado, así como los primeros domingos del mes.

Limpieza de hierbas

Se creará un servicio específico al cien por cien de la jornada dedicado exclusivamente durante un día a la semana a la limpieza de hierbas.