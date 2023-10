En alerta y emergencia. Así estamos por unos posibles ataques terroristas. Una alarma generalizada, de la de verdad verdadera, que se pasea por cada rincón de Europa. Y esta tierra canaria también es Europa. Aunque no lo asuma así el resto y nos dejen de la mano de Dios –el Dios que corresponda según cada cual–. Ya no hay cama pa’ tanta gente, como dice la canción de los salseros el Combo de Puerto Rico. Y las que hay ya no cuentan con almohadas como le pasó al padre de mi amigo Iván. Ingresado en un hospital privado de los pijos de Santa Cruz pero sin almohada. En su lugar le colocaron una toalla doblada. Que ya yo hay espacio para más, que el quítame a ese para poner a este. Que están llegando muchos y que no damos para más, que las islas no se pueden estirar.

No percibo que al presidente canario le hagan mucho caso cuando presenta el problema a sus homólogos y a los de la España en funciones. Vuelva ud mañana, si eso. Aunque toda apunta que la Coalición Canaria de ahora votará que sí a la investidura de Sánchez, con la colaboración de los pro-Hamas y proetarras de su corte. Qué locura. Pero ¿nos harán más caso? ¿Valdrán las reuniones sectoriales para algo más que repartir abrazos, saludos efusivos y alguna que otra colocación? Lo que es seguro que se está hablando de cambios, de posibles cambios, del trozo de pastel que corresponde si hay un apoyo a Sánchez. Y es que Coalición Canaria puede entrar en sitios –entiendan instituciones– con el PSOE, como en La Laguna por ejemplo. O que se esté planteando echar al PP del Gobierno de Canarias y quién sabe si de otras instituciones en las que gobiernan juntos. En cualquier caso, sería un despropósito, no por los pactos y quien esté o deje de estar. Eso a mí me da igual. Sino que esos cambios supondrían retrasos en la ejecución de lo que ya está en marcha. Y podríamos dejar de percibir los alivios en el tráfico de la TF 5. Por ejemplo. A mí me da igual uno que otro. Allá cada cual. Pero esto de ahora sí, y después no. Esos cambios de rumbo, esos hablantines dejan fatal a sus votantes. No es serio, me dice Chanito el tacorontero, el cambiar de forma tan brusca, según de dónde sople el viento. ¿Y los votantes qué? Se compra y se vende todo, maestro Juan –me sigue diciendo– ¿Dónde está el nacionalismo de una formación nacionalista? Nacionalismo constitucional, le apunto yo –lo dijo Clavijo el 12 de octubre–. ¿Dónde está la ideología?, ¿dónde están los principios de la formación? ¿Dónde está el rumbo? Pero esto ya lo dijo Groucho Marx: «Si no le gustan mis principios, tengo otros». Hay que ponerle humor. Que estamos en un mes de octubre muy negro y no es por el Halloween. Sánchez probablemente será investido, pero ¿cuánto va durar en el cargo? ¿Será capaz de soportar el chantaje de su corte impresentable? Lo dudo mucho. Para más inri, Zapatero, «tonto del to», me dice mi compañero de asiento Roger en un Madrid-Bruselas y parafraseando a José Mota, sale ahora con que los cambios de opinión de Sánchez son una cosa natural y con que es preciso alabar su postura. Cambiar de opinión es de sabios. Donde dije digo digo Diego. No pasa nada, es normal. «Veletismo Ilustrado». Digo yo. Octubre está siendo un mal mes. Un mes lleno de guerras, de conflictos internos, de declaraciones improcedentes y de malas noticias. Hacía tiempo que el mundo no estaba tan revuelto y detrás del gran barullo están una Europa carente de autoridad moral, los Estados Unidos con un presidente viejo y desnortado y un mundo árabe radical dispuesto a echar el resto por dominar el polvorín de Oriente Medio. Qué decir del zar Putin, empeñado en desestabilizar lo que sea para extender su imperio. Por cierto, ya nadie habla de la guerra de Ucrania. ¿Es que ha terminado? ¿Y quién ganó? Como si las guerras actuales las pudiera ganar alguien. Es el mes en que vivimos peligrosamente. España, con un terrible conflicto interno, es el país de la Unión Europea de futuro más incierto. Dirigido por niños y niñas formados en la cuna de los cambios que propició el PSOE y el PP que sin experiencia política y algunos hasta sin formación forman el Consejo de Ministros en funciones.