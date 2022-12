La ‘tiktokficación’ de las noticias

Si hay un algoritmo que genera adicción es el de TikTok. Hasta que llegó esta aplicación no habíamos visto cifras de adopción similares. Su influencia trasciende su propio ámbito de las redes sociales, al que, todo sea dicho, ha cambiado para siempre. Todos se han adaptado al formato de vídeos cortos y dinámicos. Ni siquiera el rey de reyes, YouTube, con más de 14.000 millones de visitas al mes, ha podido aguantar el empuje y ha creado shorts para no perder a sus creadores de contenido con estilo más tiktokero. Pero su impacto no se queda en las redes, sino que ha traspasado sectores. Me refiero al comercio en línea y, en concreto, a Amazon, que se ha subido al carro de la animación para fomentar lo que llaman la compra social, y que viene a ser que los vendedores te inviten a comprar enseñándote sus productos y generándote la necesidad sobre la marcha. Se llama Inspire y ya cuenta con fichajes de influencers que van a generar contenidos para que puedas comprar directamente del propio vídeo.

En estas estábamos cuando TikTok anuncia que va a apostar por vídeos un poco más largos. Pero ¿cómo?, ¿no íbamos a lo corto? La respuesta es: depende. La red quiere atraer a un nuevo público que comienza a asomarse a su plataforma y no busca únicamente entretenerse, sino también informarse. Las distintas crisis, guerras y demás desgracias que nos han acompañado en los últimos años han acelerado los cambios estructurales que se estaban produciendo en el consumo de información, haciéndolo más digital, móvil e intermediado por plataformas o redes. En Alemania el móvil ya ha superado a la tele como medio para informarse, lo que tiene profundas implicaciones en los modelos de negocio y en los formatos del periodismo; y no lo perdamos de vista, también sobre cómo se ejerce la comunicación política e institucional. Al tiempo. El impacto es múltiple. En primer lugar, obliga a todos los medios y creadores independientes de información a adaptarse a un nuevo entorno en el que compartir información. El móvil lo cambia todo. Según el Digital News Report del Instituto Reuters de Oxford, Facebook sigue siendo la red social más utilizada para las noticias, aunque sus usuarios empiezan a sentir que ven «demasiadas noticias» mientras que TikTok es la plataforma que más crece, llegando al 40% de los jóvenes entre 18 y 24 años, donde un 15% la usa para consumir noticias. Queremos que nos cuenten las noticias, no solo leerlas. Y cuánto más rápido mejor. En segundo lugar, ofrece a los medios un nuevo espacio atractivo donde existe la necesidad de tener información de calidad, ya que la desinformación campa a sus anchas. En tercer lugar, crea un nuevo perfil profesional que combina la influencia digital, la creación de contenidos y el periodismo de calidad; lo que resulta interesante especialmente para una profesión en crisis por distintos motivos –a pesar de ser fundamental para la salud democrática– y para sus miembros más jóvenes. Carles Francino reconocía que hace años pidió irse para «dejar sitio». Se ve que no le dejaron. Quizá haya que crear los nuevos formatos sin esperar a los sitios. Quizá las grandes audiencias del futuro estén en TikTok.