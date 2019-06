Feminismo psicópata

Hace unos días nos encontrábamos con una profesora que da clases a alumnos de cuarto de primaria (sobre los 15 años) y que los invitaba a pensar en la castración del hombre, entre otras cosas como solución a la violencia machista. "En los huevos -decía en clase- es donde reside la fuerza del hombre", y sin ellos se eliminaría la lacra. Esta profesora, que es, además, concejala del PSOE en Puerto del Rosario, está para que la investiguen de inmediato. De momento, no tiene ni pajolera idea de fisiología, porque no tiene ni puñetera idea de dónde reside la fuerza. Si fuera en lo que ella llama huevos ante sus alumnos, una mujer no podría darte una trompada, y te la puede dar perfectamente. Esta maestra de Fuerteventura ha sido denunciada varias veces por dar clases más típicas de ikastolas que de colegios públicos. Mientras el mundo occidental está contra la ablación en bloque, esta zumbada se dedica a pregonar que a los hombres hay que cortarles "los huevos desde recién nacidos".

Por si fuera poco, Rogelia Vera, que es el nombre de la lumbreras, introduce la política en las clases que imparte y que nada tiene que ver con ello. Asegura que en Venezuela la riqueza se les dio de un día para otro de los ricos a los pobres y asegura que la culpa de la miseria absoluta del país caribeño la tienen los Estados Unidos. Y así les forma la mente a los adolescentes que pasan por sus manos. Yo si soy el PSOE se la ofrezco regalada a Podemos.

