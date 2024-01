No cabe duda que prácticamente todos los realities dejan momentazos para la historia de la televisión. Ya sean concursos de anónimos o de famosos, siempre se suceden pequeñas anécdotas que son carne de memes o revolucionan las redes sociales en un momento.

Uno de los que podemos ver actualmente en la televisión es 'Bake off: famosos al horno'. El programa de cocina muestra el buen hacer de un grupo de famosos preparando los mejores platos de repostería, lo que no tendría por qué preocuparnos. Pero, aunque parezca mentira, las cocinas no están libre de peligro, como se ha podido ver en la emisión del último programa.

Participantes

'Bake off: famosos al horno' se emite cada semana en TVE. En el programa participan Rocío Carrasco, Terelu Campos, Ana Boyer, Azúcar Moreno, Alba Carrillo, Yolanda Ramos, Manolo Sarriá, Julio Iglesias Jr, Julio Salinas, Patxi Salinas, Pablo Puyol, Blas Cantó y Marc Clotet.

Rocío Carrasco ha sido la protagonista de la última emisión, aunque no precisamente por su creación culinaria, sino por lo accidentada que ha sido su última jornada.

Un programa accidentado

En una de las pruebas del programa, los participantes tenían que realizar un postre eclesiástico. Todo iba bien si no fuera porque Rocío Carrasco terminó con el pelo quemado por culpa de una vela.

"Se me ha quemado el pelo", afirma Carrasco, a lo que recibía el siguiente comentario de su compañero Patxi: "No pasa nada, eso se pone postizo ahora".

Y, por si fuera poco, después de quemarse el pelo, Rocío Carrasco sufrió otro contratiempo.

La hija de Rocío Jurado, al competir en otra prueba con Terelu Campos, sufrió una caída, aunque se levantó rápidamente.

No cabe duda que Rocío no podrá olvidar nunca el programa más accidentado de su vida.