Jennifer Aniston se pronuncia públicamente sobre la muerte de Matthew Perry. La actriz ha concedido una entrevista en la que desveló cuál fue su última conversación con su compañero en la mítica serie 'Friends', que tuvo lugar poco antes de su fallecimiento.

"Era feliz. Estaba sano. Había dejado de fumar. Se estaba poniendo en forma. Estaba feliz, eso es todo lo que sé", aseguró la protagonista de 'The Morning Show' en la revista Variety, añadiendo: "Le envié mensajes de texto esa misma mañana al gracioso de Matty. No sentía dolor. No estaba sufriendo. Era feliz".

"Quiero que la gente sepa que él estaba realmente sano y que estaba mejorando. Lo perseguía. Trabajó muy duro. Realmente se enfrentó a una situación difícil”, también comentó Aniston en esta entrevista.

El pasado mes de octubre, Matthew Perry fue hallado sin vida en un jacuzzi en su casa de Los Ángeles durante la tarde del sábado, según han informado medios estadounidenses. Una trágica noticia que dejó devastados a sus compañeros de profesión y a los seguidores de 'Friends', la mítica comedia en la que dio vida a Chandler Bing.

Perry comenzó su carrera profesional a principios de la década de los 80. Su primer papel destacado llegó de la mano de 'Second chance', una serie -renombrada más adelante como 'Boys will be boys'- sobre un hombre que muere y regresa a la Tierra para ayudar a su yo adolescente a tomar las decisiones correctas. Poco después, en 1989, participó en tres episodios de 'Los problemas crecen' para dar vida al novio de Carol Seaver (Tracey Gold).

Ya en los 90, Perry protagonizó la sitcom 'Sidney' junto a Craig Bierko y Valerie Bertinelli, y apareció en otras ficciones como '¿Quién es el jefe?' y 'Sensación de vivir'. Pero sin duda, su gran oportunidad llegó en 1994, cuando pasó a formar parte del elenco de 'Friends' junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer. Una comedia que forma parte de la cultura popular y que lanzó al estrellato a sus protagonistas.