El actor José Luis Gil, uno de los actores mas conocidos y queridos de nuestro país y muy conocido por su papel en series de éxito como Aquí no hay quien viva o La que se avecina, dejó a todos sus seguidores y al sector de la interpretación muy preocupado cuando, su familia comunicó que estaba ingresado tras sufrir un ictus.

Desde ese momento, todo lo que ha girado en torno a su estado de salud ha estado muy protegido para preservar la intimidad del actor y para respetar el dolor y la tristeza de la familia que ha vivido estos meses con mucha incertidumbre ante la evolución del intérprete.

Debido a la gravedad de la dolencia, la familia aseguró que la recuperación de Gil iba a ser lenta y que, para que todo saliese bien, iban a necesitar mucha tranquilidad para afrontar este duro proceso.

Y, ahora, su familia ha vuelto a actualizar a los seguidores del intérprete contando, con mucho tacto y preservando siempre la vida del actor, y ahora el dá a día del actor ya es conocido por todos.

"Estamos asumiendo que la vida no va a volver a ser la misma"

Ha sido la hija del actor, Irene, la que ha compartiod la última hora del estado de salud de José Luis Gil.

"Me preguntáis por mi padre, os lo agradezco en el alma, sentir tanto cariño es un honor. Es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así", dice.

"Han pasado 2 años y estamos asumiendo todos que la vida no va a volver a ser la misma. Es un golpe tremendo y que cuesta encajar, estamos en ello", reza el texto.