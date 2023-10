Susana Bianca ha vuelto a protagonizar unos polémicos comentarios en la casa de 'Gran Hermano VIP'. La que fuera expulsada la semana pasada, y repescada posteriormente por Zeus a cambio de 25.000 euros del premio final, ha vuelto a protagonizar un bochornoso momento por el presunto tamaño del miembro viril de Zeus, su actual pareja en la casa.

No es la primera vez que lo hace, pues un par de semana atrás, la concursante comentaba que "ni siquiera con calzoncillos o con pantalón le veo paquete. ¿Sabes? No le veo nada, ni huevos... Me jodería tanto eso". Ahora, tras su segunda oportunidad en la casa, ha compartido su preocupación en una nueva conversación con Jessica Bueno.

"Estábamos que madre mía... Creo que eso lo van a sacar y que vergüenza. Me subí encima de él y él encima mío", empezaba contándole Susana a Jessica. Momento que entonces ella aprovechaba para preguntar si ya le había visto o tocado el pene a Zeus: "Ayer notaba un poco algo, pero no, tía...", respondía ella.

"Eso se nota mucho y ahí habría que hacer lo del dedo. Por evitar el dedo no hacemos nada más", seguía comentado la modelo en referencia a un nuevo protocolo de seguridad, que establece que ambos concursantes deberán levantar un dedo para dejar constancia que las relaciones sexuales que van a mantener son consentidas.

Y a raíz de estos comentarios, Susana ha confesado que "hace un año fui a ver a un médico porque pensaba que era ninfómana. Yo siempre quería más y más. Iba a un mercado y veía calabacines o todo lo que fuera con esa forma me lo quería meter, era como una obsesión".