La cantante Ana Mena acudió a 'El Hormiguero' el miércoles por la noche semanas después de presentar su último single. La joven se sinceró contando algo que estuvo a punto de reventar el lanzamiento de su nueva canción.

Pablo Motos, presentador del programa, sacó el tema: "Estábamos hablando de que Madrid City se filtró antes de tiempo de una manera misteriosa". Y Mena no tuvo reparos a la hora de contestar: "Sí, de una manera misteriosa. Fue un marrón tremendo". A la vez que reconoció que es "un desastre para todo".

"Cuando me emocionan mucho las cosas, no me puedo contener. Soy intensa, expresiva, romántica y de mostrar mucho las cosas para todo. Cuando tengo un as bajo la manga, no me puedo contener", comentó la cantante.

La andaluza continuó con la sorprendente historia. "Eran las 12 de la noche en Los Ángeles, estaba empezando a amanecer en España. Tenía la maqueta. Lo que suelo hacer con todas mis canciones es que se las paso a mis amigos de confianza, los que yo sé que no van a pasársela a nadie. Me dan su opinión, me dicen: 'Cámbiale esto, cámbiale lo otro'. Les envié por Whatsapp un link de Dropbox y me contestaron muy eufóricos".

"Se me ocurrió, porque tengo muy buenas ideas, hacerles captura de pantalla a las conversaciones con mis amigos y subirlas a las historias de Instagram, sin darme cuenta de que no estaba tapando el link". Y ese fue el problema.

Un fallo de 10 minutos

"Eran las 7 de la mañana en España. Las historias duraron subidas 10 minutos y pensé que no las habría visto nadie. Bueno, pues las vio mucha gente. Me tuve que poner en contacto con grupos de fans por mensajes privados, pidiéndoles que no la pasaran, que faltaban meses para publicar el tema. La verdad es que fueron bastante respetuosos". todo quedó, por fortuna, en una anécdota.

Motos le preguntó a continuación si consiguió parar las filtraciones. "No lo paré muy bien, la verdad. Ya vi que sonaba en discotecas y tuve que adelantar el lanzamiento del 6 de octubre al 29 de septiembre. Total, qué más daba, si ya estaba en todos lados". Y esto hizo que los fans de Ana Mena pudieran disfrutar de Madrid City una semana antes de lo previsto.