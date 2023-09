Mediaset ya lo tiene todo listo para recibir por todo lo alto el nuevo show de entretenimiento que presentará Jorge Javier Vázquez, Cuentos Chinos. Este espacio destinado a emitirse de lunes a jueves en la franja de acceso al prime time supondrá el regreso del presentador a la cadena con un espacio hecho a su medida.

De hecho, será el próximo 11 de septiembre cuando el comunicador vuelva a reencontrarse con su público tras su marcha de la televisión una vez se produjo el adiós de Sálvame.

Las últimas palabras que lanzó el comunicador eran tanto una despedida como un agradecimiento. "Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su cariño, su apoyo y su comprensión. Vuestras palabras me hacen sonreír, emocionarme hasta la lágrima y seguir pensando que valió la pena. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir "Hasta siempre". "Hasta cuando pueda". "Hasta que surja". Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena". escribió el comunicador.

Sin embargo, ahora Jorge Javier Vázquez vuelve con una fuerza desmedida y con muchas ganas de estar de nuevo en la pequeña pantalla y acompañando a su público con sus 'Cuentos Chinos'.

"Vuelvo con la fuerza del Kung Fu y la firmeza de la Gran Muralla"

En la promo de su nuevo programa, Jorge Javier rompe su silencio y hace toda una declaración de intenciones.

"Vuelvo con la fuerza del Kung Fu, la firmeza de la Gran Muralla, las ganas de jugar de un panda y con más energía que un tazón de ginseng. Nos vemos en ‘Cuentos Chinos”, se le esuccha decir al comunicador.