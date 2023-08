Ana Obregón vuelve a ser el centor de todos los comentarios tras protagonizar una nueva portada en su revista de cabecera junto a su hija nieta, Ana Sandra Lecquio. La 'socialité' ha vuelto a posar con la pequeña para celebrar, por un lado, que recupera su famoso posado del verano y, por otro, para contar cómo está siendo su nueva vida junto al que a la persona que le ha devuelto las ganas de vivir.

Desde que diera a conocer su maternidad, la celebridad española ha mantenido un perfil de lo más bajo hasta que se produjo su vuelta a España y organizó una multitudinaria rueda de prensa para presentar su libro 'El chico de las musarañas', que comenzó Aless y que ha terminado ella. "He intentado hacer con amor todo lo que a él le hubiera gustado y no pudo (...) Yo llegué de enterrar a mi hijo y no quería vivir. Entonces, poco a poco, he ido pensando que, si él no está, aquí no puede terminar lo que quería y que tenía que hacerlo yo (..) Un día me desperté y dije, 'venga, voy a abrir el ordenador y voy a empezar a escribir" dijo por aquel entonces.

Ahora, desde su refugio en Mallorca, Ana Obregón ha concedido una entrevista a la revista Hola! en la que, entre otras cosas, cuenta como está siendo su vida al lado de su hija nieta y, además, hace una revelación de lo más comentada en la que desvela con quién dejará a su hija una vez ella ya no esté.

"¿Tú crees que esta decisión no la he meditado?"

Al ser preguntada por el futuro de Ana Sandra cuando su situacion biológica no se lo permita, Ana Obregón ha sido de lo más tajante ante una cuestión que gira sobre la pequeña desde que naciera.

"¿Tú crees que esta decisión no la he meditado? Perdona, pero soy una mujer que tiene dos carreras. (...) Todo está pensado desde el minuto uno. Ya tengo escrito en mi testamento quién va a cuidar de Anita cuando yo no esté. Va a ser Celia, mi sobrina. Además, va a ser su madrina de bautismo", confiesa.